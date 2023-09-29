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۷ مهر ۱۴۰۲، ۸:۴۰

معاون دانشجویان داخل سازمان دانشجویان:

٢٠ درصد دانشجویان به دلیل کرونا سنواتی شدند

٢٠ درصد دانشجویان به دلیل کرونا سنواتی شدند

معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان گفت: ۲۰ درصد کل دانشجویان کشور به دلیل اپیدمی کرونا دوره سنواتی را می‌گذرانند که تعداد آنها در حال کاهش است.

دکتر اردوان ارژنگ در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دانشجویان سنواتی گفت: منظور از سنواتی این است که دانشجویان کارشناسی ۸ ترم زمان دارند که درس بخوانند که سنوات مجاز می‌شود و بیش از این مدت، دانشجو سنواتی می‌شوند.

وی با اشاره به برخی از دلایل سنواتی شدن دانشجویان ادامه داد: ۲۰ درصد کل دانشجویان کشور به دلیل اپیدمی کرونا، تأخیر در ارائه دروس، مشکلات و بیماری‌ها نتوانستند در سنوات مجاز، تحصیل خود را به پایان برسانند و دوره سنواتی را می‌گذرانند.

معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان افزود: البته آمار دانشجویان سنواتی دانشگاه به دانشگاه متفاوت است دریک سری از دانشگاه‌ها تعداد دانشجویان سنواتی بیشتر و در تعدادی از دانشگاه‌ها کمتر است ولی میانگین آن همان ۲۰ درصد است که در حال بهتر و کم‌تر شدن است، چون ما دوران کرونا را پشت سرگذاشته ایم وضعیت درحال عادی شدن است. امیدواریم تعداد دانشجویان سنواتی کمتر شود.

وی ادامه داد: دانشجویان سنواتی بار مضاعفی برروی دانشگاه هستند، سازمان برنامه بودجه پولی که پرداخت می‌کند برای هشت ترم است اما دانشجویی که ۱۰ ترم در دانشگاه باقی می‌ماند به غذا و خوابگاه نیاز دارد و ایاب و ذهاب دارد، بنابراین هزینه اضافی برروی آموزش عالی است.

وی با اشاره به چالش دانشگاه‌ها در سال تحصیلی جدید گفت: نرخ غذا و تعیین اقلام غذایی از چالش دانشگاه‌ها در سال جاری است، همچنین بین قیمت تمام شده غذا برای دانشگاه و قیمتی که دانشگاه می‌تواند متقبل شود یک مابه‌التفاوتی وجود دارد که بر گردن دانشگاه است بنابراین دانشگاه‌ها باید تدبیری به خرج دهند تا فشار کمتری به دانشگاه‌ها وارد شود.

کد مطلب 5897771
زهرا سیفی

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