٢٠ درصد دانشجویان به دلیل کرونا سنواتی شدند

دکتر اردوان ارژنگ در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دانشجویان سنواتی گفت: منظور از سنواتی این است که دانشجویان کارشناسی ۸ ترم زمان دارند که درس بخوانند که سنوات مجاز میشود و بیش از این مدت، دانشجو سنواتی میشوند.
وی با اشاره به برخی از دلایل سنواتی شدن دانشجویان ادامه داد: ۲۰ درصد کل دانشجویان کشور به دلیل اپیدمی کرونا، تأخیر در ارائه دروس، مشکلات و بیماریها نتوانستند در سنوات مجاز، تحصیل خود را به پایان برسانند و دوره سنواتی را میگذرانند.
معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان افزود: البته آمار دانشجویان سنواتی دانشگاه به دانشگاه متفاوت است دریک سری از دانشگاهها تعداد دانشجویان سنواتی بیشتر و در تعدادی از دانشگاهها کمتر است ولی میانگین آن همان ۲۰ درصد است که در حال بهتر و کمتر شدن است، چون ما دوران کرونا را پشت سرگذاشته ایم وضعیت درحال عادی شدن است. امیدواریم تعداد دانشجویان سنواتی کمتر شود.
وی ادامه داد: دانشجویان سنواتی بار مضاعفی برروی دانشگاه هستند، سازمان برنامه بودجه پولی که پرداخت میکند برای هشت ترم است اما دانشجویی که ۱۰ ترم در دانشگاه باقی میماند به غذا و خوابگاه نیاز دارد و ایاب و ذهاب دارد، بنابراین هزینه اضافی برروی آموزش عالی است.
وی با اشاره به چالش دانشگاهها در سال تحصیلی جدید گفت: نرخ غذا و تعیین اقلام غذایی از چالش دانشگاهها در سال جاری است، همچنین بین قیمت تمام شده غذا برای دانشگاه و قیمتی که دانشگاه میتواند متقبل شود یک مابهالتفاوتی وجود دارد که بر گردن دانشگاه است بنابراین دانشگاهها باید تدبیری به خرج دهند تا فشار کمتری به دانشگاهها وارد شود.
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