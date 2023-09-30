به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نخستین نشست کارگروه مشترک صنایع خلاق گیم و بازی‌های رایانه‌ای با حضور رئیس بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، مسعود حسنلو، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم ضمن بیان کارویژه های اصلی کارگروه‌ها گفت: طبق سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم مصوب شورای عالی و انقلاب فرهنگی و همچنین ماهیت این ستاد، نقش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در حوزه صنایع خلاق، یک نقش توسعه‌ای و همراهانه است. ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم از طریق تشکیل کارگروه هایش، کانونی برای گردهم‌آیی شبکه نخبگانی عرصه‌های اقتصاد خلاق، شبکه سازی و به دنبال آن اجتماع سازی، هم افزایی و همچنین انعکاس مطالبات زیست بوم مورد فعالیت از نگاه و زبان کنش‌گران و بازیگران اصلی آن حوزه است.

وی ادامه داد: در حوزه صنعت بازی‌های رایانه‌ای با محوریت اقتصاد خلاق و دانش بنیانی، کانون اصلی، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای است و ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم و معاونت علمی و فناوری در راستای کمک و ایفای نقش توسعه‌ای در کنار بازیگران اصلی این عرصه با محوریت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نقش ایفا می‌کند.

حسنلو با اشاره به بررسی مسائل کلیدی حوزه گیم بازی رایانه‌ای، خاطر نشان کرد: با توجه به حضوری که در زیست بوم بازی‌های رایانه‌ای داشته‌ام و طبق بررسی‌های قبلی، تاکنون حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ مسئله کلیدی احصاء شده که این کارگروه بر اساس اولویت و امکان تعریف پروژه‌های پیشرانی که بتوانند به توسعه زیست بوم کمک کنند، فعالیت خواهد داشت.

محمد امین حاجی هاشمی، رییس بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نیز در ادامه گفت: نظام مسائل احصا شده در شورای عالی فضای مجازی و سایر دستگاه‌های مرتبط نیز به صورت اولیه احصاء شده است. اولویت ما این است که برای حل همان مسائل سطح بندی شده، اقدام کنیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر باتوجه به شرایط موجود، راهبرد ما این است که در یک بازه زمانی کوتاه مدت و میان مدت بر اساس حرکت‌های مقطعی اما پیشران، با عملیاتی ترین و اجرایی ترین مواجهه برای حل مسائل این صنعت با رویکرد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم و اقتصاد خلاق اقدام کنیم.

حاجی هاشمی افزود: نظام مسائل حوزه بازی‌های رایانه‌ای با تاسیس بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای شکل گرفته است.

مهدی جعفری جوزانی، فعال حوزه بازی و انیمیشن هم در خصوص مشکلات بازی سازها به مواردی پرداخت که از جمله آنها می‌توان به درآمد نسبتاً پایین بازی سازها، عدم بازارسازی مناسب، نبود بسترهای لازم جهت معرفی بازی‌ها به جامعه و … اشاره کرد.

برخی حاضران در این کارگروه هم به عدم بهره گیری کامل از فرصت‌ها و ظرفیت‌های بالای این حوزه با وجود سهم بالای گیم و بازی‌های رایانه‌ای در خلق ارزش اقتصادی و توان این عرصه در افزایش تولید ناخالص ملی و نیز ظرفیت اشتغالزایی این صنعت اشاره و تلاش برخی کشورها به ویژه کشورهای منطقه و حتی همسایه برای ورود و تقویت این صنعت و برنامه‌های درحال اجرای شان برای بالابردن سهم این عرصه از اقتصاد خلاق در توسعه اقتصادی خود را مورد بحث قرار دادند.

در ادامه، اعضای حاضر در کارگروه، برخی موانع از جنس سیاستی، تنظیم گری، تسهیل گری و حتی موانع در لایه مسئولان حاکمیتی را برشمردند. در ادامه ضرورت ایجاد و تقویت درک سیاستی و تنظیم گری و اقتصادی در لایه حکمرانی نسبت به ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها، خلاءها و موانع توسعه فعالیت، موانع زیرساختی همچون فیلترینگ و سایر موارد فعالان، بازی سازان، جامعه مخاطب، و بازیگران این زیست بوم مورد بحث قرار گرفت.

گفتنی است، کارگروه گیم و بازی‌های رایانه ایذیل سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی از طریق ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و با محوریت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، تشکیل و در راستای احصاء نظام مسائل، راه حل های قابل ارایه، تعریف پروژه‌های پیشران این حوزه فعالیت خواهد داشت.