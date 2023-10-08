تولید بازی براساس نیازهای شناختی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از نماد اعتباربخش محصولات حوزه شناختی صبح امروز با حضور روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهوری، شقایق حق جوی رئیس مرکز توسعه فناوریهای راهبردی، محمد مهدوی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی، محمدامین حاجی هاشمی رئیس بنیاد ملی بازیهای رایانهای و … در محل معاونت علمی برگزار شد.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیسجمهور با اشاره به اینکه بازی در تربیت و رشد فرزندان نقش کلیدی دارد، اظهار کرد: به دلیل مشغلهها و محدودیتهای زمانی، امروزه راهی جز سرگرم کردن کودکان و نوجوانان با بازیهای سازنده نیست.
دهقانی در ادامه به رسوخ روزافزون فناوریهای شناختی و توسعه صنعت و فناوری اطلاعات به واسطه رشد فناوری بازیهای دیجیتال اشاره کرد و گفت: دلیل توسعه سخت افزارهای رایانهای و استقبال روزافزون نسبت به بازیهای جدید، نشان دهنده ظرفیتهای این حوزه است.
وی ضمن بیان این مطلب که حوزه شناختی به قدری میتواند حائز اهمیت باشد که در اقتدار و امنیت یک کشور تأثیرگذار باشد، تصریح کرد: در حوزه بازیهای رایانهای و فضای مجازی میتوان موقعیتهایی را ایجاد و شبیه سازی کرد که در فصای واقعی، مواجهه و ایجاد آن کار راحتی ممکن نباشد.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور افزود: کارکردهای حوزه شناختی در درمان، سرگرمی، تربیت، آموزش و اقتدار آفرینی به خوبی شناخته شده است و تنظیم گری و رگولاتوری میتواند ضمن اثربخش ساختن هرچه بهتر این حوزه و شناسایی و معرفی ابزارهای کارامد به توسعه بازار این حوزه نیز کمک کند.
دهقانی به نقش حمایتی، تنظیمگری، تسهیلگری و ترویجی معاونت علمی در این حوزه اشاره کرد و گفت: ستاد علوم شناختی، نقش ترویجگری را در این حوزه ایفا میکند و همکاری ستاد در قالب این نهاد اعتباربخش با مشارکت اثربخش تولیدکنندگان میتواند به توسعه و اثرگذاری هرچه بیشتر و بهتر این حوزه کمک کند.
به گزارش مهر، روح الله دهقانی همچنین در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: نماد اعتباری که امروز رونمایی شد، براساس تنظیم گری دقیق، بازیهای رایانهای و بازیهای فیزیکی را در سه دسته تقسیم بندی میکند که در واقع کمک میکند که والدین بازیهایی را انتخاب کنند که علاوه بر سرگرمی به مهارتهای شناختی فرزندانشان کمک کند.
وی افزود: همچنین این نماد به بازی سازان کمک میکند که براساس نیازهای شناختی کشور بازی تولید کنند، همینطور برای کسانی که از بازیها برای درمان استفاده میکنند میشود با توجه به درجاتی که این نشان دارد، انتخاب بهتری از بازیها داشت. بحث استانداردسازی بازیها بر مبنای علم و فناوری موضوع جدی است در ستادهای معاونت علمی در دستور کار قرار دارد.
دهقانی خاطرنشان کرد: بازیهایی که قطعاً بتوانند درجه بالاتری را کسب کنند، در مرحله تولید و هم در مرحله تحقیقات مورد حمایت ستاد خواهند گرفت تا در نهایت یک محصول استاندارد خوب داشته باشیم.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور درباره این نوع حمایتها گفت: به طور مثال برای توسعه فناوری و تولید فناوری و برای ایجاد یک محصول جدید پژوهانههایی را در اختیار محققان قرار میدهیم و همچنین در مرحله تولید و توسعه بازار وامهای قرض الحسنه و همینطور استفاده از تمام ابزارهای قانونی ستاد و برای تبلیغ و ترویج و مجوزها در دستور کار معاونت قرار دارد.
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