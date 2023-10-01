به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری انجمن تولیدکنندگان ماشین آلات صنعت دام و طیور برگزار شد. اسکندر اسکندری، رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین آلات صنعت دام و طیور با گلایه از بخشنامه‌های خلق الساعه گفت: یکی از معضلات صنف تولیدکنندگان تجهیزات سخت افزاری تغییر یک شبه قوانین و بخشنامه‌ها است. این چالش سبب شده تا بخشی از محصولات اجازه ترخیص از گمرکات را پیدا نکند و تأخیر در ترخیص ممکن است بخشی از کالاها را فاسد یا متروکه کند.

وی افزود: حل این معضل بخش زیادی از مشکلات تولید را حل و فصل می‌کند.

تسهیلاتی که جذب نمی‌شود

در ادامه نشست امین تقی وند، نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان ماشین آلات صنعت دام و طیور به سخن پرداخت و گفت: هر سال وزارت جهاد کشاورزی بودجه‌ای را برای نوسازی مکانیزاسیون دامداری‌ها تخصیص می‌دهد. در معاونت مکانیزاسیون این بودجه بین بخش‌های مختلف زراعت، باغات، شیلات، دام و طیور تقسیم بندی می‌شود.

وی ادامه داد: پس از تقسیم بودجه، افراد متقاضی مراحل گوناگون را طی می‌کنند که یکی از آنها ثبت محصول (چه تولید داخل باشد و چه وارداتی) در سامانه ۱۲۴ است.

نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان ماشین آلات صنعت دام و طیور با گلایه از مشکلات نرم افزاری در این بخش، عنوان کرد: زیرساخت‌ها دارای مشکلاتی است که زمان را از متقاضیان می‌گیرد بدون اینکه کاری از پیش ببرند. از این رو بخش زیادی از تسهیلات تخصیص داده شده جذب نمی‌شود و تولیدکنندگان نمی‌توانند از این فرصت در فعالیت تولیدی خود بهره مند شوند.

وی اظهار کرد: برخی قیمت‌ها مربوط به سال‌های قبل بوده و همین نرخ‌ها هم مبنای قیمت گذاری ماشین آلات تولیدی و وارداتی فعلی قرار می‌گیرند. به عنوان مثال در حالی که نرخ فعلی فیدر میکسر (دستگاهی که خوراک را با هدف تغذیه بهتر دام با یکدیگر مخلوط می‌کند) حدود ۳ میلیارد تومان است اما قیمت آن در سامانه ۱۲۴ مربوط به گذشته بوده و حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است.

وی گفت: هنگامی که تولیدکننده یا واردکننده قرار است از تسهیلات تخصیص داده شده استفاده کند باید محصول خود را در این سامانه ثبت کند و مبنای قیمت گذاری قیمت‌های سال گذشته است.

تقی وند اظهار کرد: ماشین آلات صنعت دام و طیور به سه دلیل ضرورتی به ثبت در سامانه ۱۲۴ ندارند. نخست اینکه این تجهیزات در کشور مشمول قیمت گذاری نمی‌شوند. دوم اینکه یارانه‌ای به تولیدکنندگان تعلق نمی‌گیرد و نکته سوم این است که تولیدکنندگان زیادی در کشور در این حوزه فعالیت دارند و بازار انحصاری نبوده و رقابت وجود دارد.

یک بام و دو هوا تجهیزات دام و طیور

نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان ماشین آلات دام و طیور در پاسخ به این پرسش مهر که چند درصد ماشین آلات این صنف داخلی سازی شده‌اند، گفت: ۹۹ درصد تجهیزات طیور و ۷۰ درصد ماشین آلات دام در داخل تولید و تأمین می‌شوند.

تقی وند در ادامه با اشاره به عدم توجه به استانداردهای تولید در این ماشین آلات افزود: انجمن تشکیل شد تا به این موضوع رسیدگی شود و اجازه داده نشود هر تجهیزاتی با هر استانداردی وارد کشور یا بازار شود.

به گفته این عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین آلات صنعت دام و طیور ۹۰ درصد تجهیزات موجود دامی فاقد استانداردهای لازم هستند.

تقی وند در پایان عنوان کرد: امسال حدود ۳ هزار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای این بخش تخصیص داده شده است اما به دلیل مشکلات زیرساختی سامانه ۱۲۴ بخش زیادی از آن بدون اینکه هزینه نوسازی ماشین آلات دامپروری و طیور شود بدون استفاده باقی می‌ماند همان طور که سال گذشته هم بخش زیادی از این تسهیلات به همین دلیل، جذب نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، دی ماه سال ۱۴۰۰ بود که به موجب قانون انتزاع تمام مراحل مربوط به تنظیم بازار محصولات کشاورزی از صفر تا صد به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد و محصولات غیرکشاورزی در وزارت صنعت، معدن و تجارت باقی ماند؛ اما تولیدکنندگان گلایه‌مندند با وجود این واگذاری همچنان بخشی از امور باید از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری شود و این امر سبب شده تا تولیدکنندگان محصولات سخت افزاری کشاورزی بخشی از موضوع را از طریق وزارت جهاد کشاورزی و بخشی دیگر را از طریق وزارت صمت پیگیری کنند مانند ثبت محصولات و نرخ آن در سامانه ۱۲۴ که مربوط به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.