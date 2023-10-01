سایپا ۱۲ هزار خودروی سواری را به مشتریان تحویل نداد

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق آماری که سایپا ارائه داده، مجموع تولید سواری‌های این شرکت (شاهین، تیبا، کوئیک، ساینا) در ۵ ماه نخست امسال ۱۲۷ هزار دستگاه بوده اما این شرکت فقط ۱۱۵ هزار دستگاه را به فروش رسانده است.

این در حالی است که مشتریان این شرکت از تأخیر در تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده گلایه دارند و مشخص نیست چرا سایپا محصولات تولیدی خود را به مشتریان تحویل نداده است.

ابهام دیگر در عملکرد سایپا این است که در مردادماه این شرکت ۲۵۶۹ دستگاه شاهین تولید کرده بود اما فقط ۶۸۷ دستگاه را به مشتریان تحویل داد. آیا این اقدام سایپا تأیید کننده شایعاتی نیست که گفته می‌شود این شرکت به دنبال اخذ مجوز جدید از شورای رقابت برای افزایش قیمت برخی محصولاتش است؟

این در حالی است که با راه‌اندازی سامانه یکپارچه فروش در سال جاری توسط وزارت صمت، عطش بازار برای خرید خودرو تا حدی کاهش یافته است؛ اما مکمل این طرح برای آرام شدن کامل بازار، عرضه منظم خودروسازان است. هرگونه تأخیر خودروسازان در تحویل محصولات پیش‌فروش‌شده به مشتریان، سبب تحریک بازار شده یا حداقل اینکه روند نزولی قیمت‌ها در بازار آزاد را متوقف می‌کند.

بنابراین اگر هدف سایپا از عدم تحویل ۱۲ هزار خودروی تولیدی به مشتریان، کسب مجوز افزایش قیمت از شورای رقابت نباشد، لاجرم این گزینه تقویت می‌شود که این شرکت به دنبال تنظیم بازار به نفع خویش است.

البته دلیل سومی هم در این میان می‌تواند مطرح شود و آن این است که برخی از محصولات تولیدی سایپا دچار نقص قطعه هستند و به اصطلاح هنوز تجاری نشده‌اند، اما سایپا آنها را جزو آمار تولید قطعی محسوب می‌کند که در این باره ضروری است این شرکت اطلاعات درست و دقیق به اطلاع بورس و سهامداران برساند.