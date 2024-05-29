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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۳:۰۷

دهقانی فیروزآبادی در جمع خبرنگاران مطرح کرد؛

تشکیل کارگروه ویژه‌ برای کمک به فعالین مجازی به دستور رییس‌جمهور

تشکیل کارگروه ویژه‌ برای کمک به فعالین مجازی به دستور رییس‌جمهور

معاون علمی-فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور تاکید کرد که پیگیر کارگروه کمک به فعالین فضای مجازی است که دستور تشکیل آن، با رییس‌جمهور شهید بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، «روح‌الله دهقانی فیروزآبادی» معاون علمی-فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت با حضور در خبرنگاران اظهار کرد: ۲۴ ساعت قبل از آخرین پرواز رئیس‌جمهور، جلسه فضای مجازی را داشتیم که در آن گزارشی را خدمت ایشان در مورد فعالین و نخبگان حوزه فضای مجازی عرضه کردم.

وی افزود: شهید رئیسی در آن جلسه تاکید کردند که کارگروه ویژه‌ای برای حفظ کمک و تعالی فعالین فضای مجازی که از جنس نخبگان و برنامه‌ریزان و تحصیل‌کرده‌های «آی تی» هستند، تشکیل شود که پیگیر آن هستیم.

کد مطلب 6122436
رامین عبداله شاهی

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