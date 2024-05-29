به گزارش خبرنگار مهر، «روح‌الله دهقانی فیروزآبادی» معاون علمی-فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت با حضور در خبرنگاران اظهار کرد: ۲۴ ساعت قبل از آخرین پرواز رئیس‌جمهور، جلسه فضای مجازی را داشتیم که در آن گزارشی را خدمت ایشان در مورد فعالین و نخبگان حوزه فضای مجازی عرضه کردم.

وی افزود: شهید رئیسی در آن جلسه تاکید کردند که کارگروه ویژه‌ای برای حفظ کمک و تعالی فعالین فضای مجازی که از جنس نخبگان و برنامه‌ریزان و تحصیل‌کرده‌های «آی تی» هستند، تشکیل شود که پیگیر آن هستیم.