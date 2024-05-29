آژیر خطر در شهرک یفتاح به صدا درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، منابع صهیونیست از به صدا درآمدن آژیر خطر در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که آژیر خطر در نزدیکی شهرک یفتاح در الجلیل علیا به صدا درآمده است.

از سوی دیگر حزب الله لبنان اعلام کرد که مرکز تجمع نظامیان صهیونیست را در حرش شتولا را گلوله باران کرده است.

در بیانیه حزب الله لبنان آمده است: در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین در غزه و یاری مقاومت شجاع و شریف ان رزمندگان مقاومت امروز مرکز تجمع نظامیان صهیونیست را در حرش شتولا با توپخانه هدف قرار دادند.

با شروع عملیات «طوفان الاقصی» از سوی گروه‌های مقاومت فلسطین، جنبش حزب‌الله لبنان در جهت سرگرم کردن نظامیان صهیونیست در شمال فلسطین و کاهش فشار بر مقاومت در غزه، اقدام به انجام عملیات‌های روزانه و سنگین علیه اهداف رژیم صهیونیستی در داخل خاک فلسطین کرده است.

در همین ارتباط، رسانه‌های صهیونیستی نیز بارها اذعان کرده‌اند که حزب‌الله در شمال سرزمین‌های اشغالی فلسطین همچنان دست برتر را دارد و ارتش رژیم صهیونیستی در این منطقه به دام افتاده است.