خودکفایی در تولید بذرهای مورد نیاز بخش کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مهاجر، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی امروز در مراسم روز مزرعه و در جمع محققان مراکز اصلاح بذر سراسر کشور با بیان اینکه هم اکنون بالغ بر ۹۸ درصد بذر مورد نیاز بخش کشاورزی در داخل کشور تولید و کمتر از ۲ درصد به دلایل حفظ مراودات علمی وارد می‌شود، گفت: با استفاده از نتایج تحقیقات، امسال خودکفایی در تولید گندم محقق می‌شود و هیچ دلیل و توجیهی برای واردات وجود ندارد.

وی تاکید کرد: اگر امروز مدعی هستیم به خودکفایی در تولید گندم می‌رسیم به دلیل افزایش امیدواری کشاورزان نسبت به پرداخت به موقع بهای گندم خریداری شده در سال‌های گذشته است که ضروری است بهای گندم خریداری شده سال جاری هم زودتر پرداخت شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: نتیجه امیدواری کشاورزان در خودکفایی تولید گندم و جو و تداوم خودکفایی، صرفه‌جویی میلیاردها دلار ارز سالانه و تأمین امنیت غذایی است.

مهاجر با بیان اینکه گندم تولیدی در ایران به دلیل وجود آفتاب مداوم در طول دوره رشد، بهترین نوع گندم است که همه نیازهای بخش صنعت و خبازی‌ها را تأمین می‌کند، افزود: با بکارگیری نتایج تحقیقات، پروتئین گندم تولیدی در ایران ۲ تا ۳ درصد و قدرت آرد نانوایی‌ها نیز افزایش یافته است.

انجام پروژه‌های تحقیقاتی متناسب با اقلیم کشور

محمد زمانیان رئیس مؤسسه تحقیقات، تهیه و اصلاح نهال و بذر هم در این مراسم گفت: تاکنون از سوی این مؤسسه حدود ۲۰۸ رقم بذر غلات شامل ۱۴۳ رقم گندم، ۴۸ رقم جو، ۱۴ رقم دورم و سه رقم تریتیکاله تولید و در اختیار کشاورزان قرار گرفت.

وی افزود: سالانه در بخش غلات ۱۵۰ تا ۲۰۰ پروژه تحقیقاتی متناسب چهار اقلیم سرد، معتدل، گرم و مرطوب شمال و گرم و مرطوب جنوب کشور انجام می‌شود.