رونمایی از سه فرش صفوی در موزه ملی فرش

به گزارش خبرنگار مهر، سه فرش صفوی نفیس کشور در ساعت ۱۷ عصر امروز و پس از برگزاری پنل نخست سرنخ که به رونمایی از ۳ فرش نفیس معاصر اختصاص دارد، در سالن نمایش موزه فرش ایران رونمایی می‌شود.

این فرش‌ها دارای نقشه هرات هستند که در قرن ۱۱ هجری قمری در اصفهان بافته شده‌اند.

نقشه هرات، یکی از زیباترین و متداول‌ترین نقشه‌های فرش ایرانی است که به وسیله هنرمندان و بافندگان در شهر هرات (پایتخت تیمور) در افغانستان خلق شده است. این نقشه از یک گل مرکزی در وسط با شکل لوزی تشکیل می‌شود که دور آن الگویی زیبا از برگ‌های نیزه‌ای به موازات اضلاع لوزی به تصویر کشیده شده است.

در سومین روز از برگزاری رویداد سرنخ در موزه فرش ایران که با همکاری مرکز جامع صدور شناسنامه فرش دستباف ایران و موزه فرش ایران در محل این موزه در تهران برپا شده است، از سه فرش هنری و نفیس معاصر ایران به نام‌های «افسانه دلدار» بافته «علی بردبار»، «اتاق موسیقی عالی قاپو» بافته «سعدی حکیم» و «عبادت شبانه» بافته «سینا ایران نژاد» رونمایی و به نقد گذاشته می‌شود.