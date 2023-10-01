شکست مس سونگون بدون تماشاگر رایگان/ سایپا صدر را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور عصر امروز با برگزاری دیدارهای مختلف پیگیری شد.

مس سونگون در حالی که تماشای بازی امروز مقابل شهر راز شیراز را در ورزشگاه یادگار امام تبریز رایگان اعلام کرده بود تا با انگیزه‌ای بیشتر در صدر جدول باقی بماند بدون تماشاگر به میدان رفت! استقبال کاملاً سرد تبریزی‌ها از مس سونگون شاید دلیلی بر بی انگیزگی آنها شد تا مسی‌ها نتیجه را به میهمان شیرازی با نتیجه یک بر صفر شکست بخورد.

شکست مس سونگون فرصت را در اختیار سایپا قرار داد تا آنها با پیروزی دو بر صفر مقابل استقلال آبی پوش ملاثانی به امتیاز ۱۳ رسیده و در صدر جدول قرار بگیرد.

نتایج بازی‌های هفته پنجم لیگ دسته اول فوتبال به شرح زیر است:

* مس سونگون صفر - شهر راز شیراز یک

* خوشه طلایی ۲ - شهرداری آستارا ۳

* سایپا ۲ - استقلال آبی پوش ملاثانی صفر

* داماش گیلان ۱ - دریا بابل ۱

* چادرملو اردکان ۲ - خیبر خرم آباد ۳

* نفت و گاز گچساران صفر - آریو اسلامشهر صفر