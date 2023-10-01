به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز و رئیس دبیرخانه دائمی اتحادیه دانشگاههای اوراسیا، نمایندگان و رؤسای دانشگاههای اوراسیا ترکیه، ازبکستان و تاجیکستان و ایران تفاهم نامه اتحادیه دانشگاههای اوراسیا به امضای طرفین رسید.
بهمن نقی پور رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در آئین امضای این تفاهم نامه در خصوص رسالت این اتحادیه گفت: اتحادیه تخصصی دانشگاههای علوم پزشکی منطقه اوراسیا (اوراسیا یونیمد) با پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز-ایران، برای ارتقای همکاریهای چند جانبه بین مؤسسات آموزش عالی در منطقه اوراسیا تشکیل شد.
وی افزود: این اتحادیه قطعاً فرصت و بستر مناسبی برای توسعه همکاریهای مشترک و تحقق فعالیتهای دانشگاهی است و تحقق فعالیتهای دانشگاهی برابر در تمامی زمینههای تخصصی حوزه علوم سلامت، بهداشت و پزشکی فراهم میکند.
دکتر نقی پور ادامه داد: این اتحادیه با لحاظ ساختارها و معیارهای استاندارد جهانی و در نظر گرفتن دغدغههای تمام دانشگاههای مرتبط با حوزه علوم پزشکی، بهداشت، سلامت و همچنین سازمانهای جهانی بهداشت و درمان، با همکاری نهادهای مستقل انسان دوستانه و خیریه سلامت فعالیت خواهد کرد.
وی ادامه داد: با در نظر گرفتن اهمیت توسعه و پیشرفت علوم پزشکی در دنیای امروز و وجود خطرات و مشکلات نوظهور حوزه بهداشت و سلامت تشکیل اتحادیهای که با همکاری اعضا باعث اشتراک اطلاعات و دانش در سریعترین زمان و ارتقای فعالیتهای تخصصی دانشگاهها میشود ضروری بود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز، گفت: تبادل اساتید و دانشجویان و آماده سازی دانشجویان رشتههای علوم پزشکی برای کسب دانش به روز و آغاز فعالیتهای حرفهای خود، به روز نگه داشتن دانش اساتید، تهیه آخرین و به روزترین ملزومات و تجهیزات برای محققین و پژوهشگران حوزه تخصصی علوم و تحقیقات پزشکی و فراهم آوردن مدرن ترین تجهیزات و امکانات درمانی - دارویی برای مراکز درمانی و بیمارستانها برای ارائه خدمات پزشکی قابل قبول به بیماران به بهترین شکل ممکن در قالب این اتحادیه بسیار محتمل است.
گفتنی است؛ دبیرخانه ثابت اتحادیه با نظر موافق هیأت موسسین اتحادیه, دانشگاه علوم پزشکی تبریز انتخاب شد و برای پیشبرد بهتر امور با توافق اعضای هیأت رئیسه حاضر "رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز "به مدت دو سال به عنوان رئیس اتحادیه انتخاب شد پس از اتمام دو سال رئیس اتحادیه با رأی اعضا انتخاب خواهد شد. همچنین دانشگاه علوم پزشکی تبریز به عنوان عضو دائمی هیأت رئیسه انتخاب میشود.
اعضای هیئت مؤسس این اتحادیه در عرض یکسال آینده نسبت به تهیه اساسنامه اتحادیه اقدام خواهد کرد و در مجمع عمومی (حداکثر تا پایان اکتبر ۲۰۲۴) به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.
این تفاهم نامه با پیگیریها و هماهنگیهای مدیریت امور بین الملل و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز نهایی شده است.
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