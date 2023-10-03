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۱۱ مهر ۱۴۰۲، ۱۹:۰۰

صعود حسین وفایی در مسابقات اسنوکر انگلیس

صعود حسین وفایی در مسابقات اسنوکر انگلیس

نماینده اسنوکر کشورمان با پیروزی در مقابل حریف بلژیکی به مرحله بعدی رقابت های اسنوکر راه پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، حسین وفایی نماینده اسنوکر حرفه ای کشورمان در مرحله یک سی و دوم نهایی این دوره از مسابقات امروز یازدهم مهرماه از ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران به مصاف نماینده بلژیک جولین لکلرک رفت و موفق شد حریف خود را با نتیجه ۴ بر ۳ شکست دهد.
این مسابقات چهارمین رویداد رنکینگ فصل ۲۰۲۴ / ۲۰۲۳ ، پس از مسابقات آزاد بریتانیا ۲۰۲۳ است.

مارک سلبی انگلیسی مدافع عنوان قهرمانی این مسابقات است که لوکا برسل بلژیکی را ۹ بر ۶ در دیدار نهایی ۲۰۲۲ شکست داد.

حسین وفایی در مرحله بعدی این مسابقات به مصاف نماینده ای از کشور چین خواهد رفت.

کد مطلب 5902022

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