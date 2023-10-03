صعود حسین وفایی در مسابقات اسنوکر انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، حسین وفایی نماینده اسنوکر حرفه ای کشورمان در مرحله یک سی و دوم نهایی این دوره از مسابقات امروز یازدهم مهرماه از ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران به مصاف نماینده بلژیک جولین لکلرک رفت و موفق شد حریف خود را با نتیجه ۴ بر ۳ شکست دهد.

این مسابقات چهارمین رویداد رنکینگ فصل ۲۰۲۴ / ۲۰۲۳ ، پس از مسابقات آزاد بریتانیا ۲۰۲۳ است.

مارک سلبی انگلیسی مدافع عنوان قهرمانی این مسابقات است که لوکا برسل بلژیکی را ۹ بر ۶ در دیدار نهایی ۲۰۲۲ شکست داد.

حسین وفایی در مرحله بعدی این مسابقات به مصاف نماینده ای از کشور چین خواهد رفت.