نیروی انتظامی نقش بسیار مهمی در حفظ امنیت و آرامش جامعه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد علی آل هاشم روز پنجشنبه در نخستین روز هفته فراجا در دیدار فرماندهان رده‌های نیروی انتظامی استان افزود: توجه به حفظ ارزش‌های اصیل مانند اخلاق اسلامی، شجاعت و تعهد برای ساختار و قدرت انتظامی بسیار حائز اهمیت است و اعتماد و احترام مردم را به این نیرو فراهم می‌کند.

وی نیروی انتظامی را از عوامل اساسی استحکام نظام دانست و تأکید کرد: امروزه نیروی انتظامی با رشد و توسعه علم و فناوری در حال تغییر و بهبود مداوم است که نشانگر عزم و اراده پیشرفت در این نیرو برای ارائه خدمات بیشتر به مردم است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: نیروی انتظامی در مقابل تهدیدات و چالش‌های پیچیده امروزی نقش بسیار مهمی در حفظ امنیت و آرامش جامعه دارد.

آل هاشم با اشاره به اینکه این مسئولیت بزرگ، نیازمند همکاری و همبستگی بین تمامی اعضای نیروی انتظامی است، به عوامل این نیرو توصیه کرد به عنوان یک تیم واحد عمل کنند و اطلاعات و تجربیات خود را در رده‌های مختلف با هم به اشتراک بگذارند.

وی همچنین از مأموران انتظامی خواست به حقوق بشر و رعایت اصول قانونی توجه کنند و با برخورد منصفانه و عادلانه با مردم، بستری مطمئن برای رشد و توسعه جامعه فراهم کنند.