عصبانیت سرمربی تراکتور پس از برد تاریخی در اراک

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در حالی ادامه دارد که تراکتور تبریز پنجشنبه گذشته با برد پرگل ۴ بر صفر توانست آلومینیوم را در اراک شکست دهد.

سرخپوشان تبریزی پس از دو شکست مقابل سپاهان اصفهان و پرسپولیس در هفته‌های نخست موفق به کسب چهار پیروزی متوالی مقابل مس رفسنجان، استقلال خوزستان، هوادار و آلومینیوم شدند تا موقت به صدر جدول صعود کنند.

روند صعودی شاگردان پاکو خمز در لیگ برتر باعث شد تا این تیم در هفته هفتم لیگ برتر با یک بازی بیشتر نسبت به استقلال و پرسپولیس طعم صدرنشینی موقت را بچشد اما باز هم تعطیلات طولانی مدت باعث شده تا این تیم چاره‌ای جز استراحت به بازیکنانش و سپس آغاز دوره جدید بدنسازی نداشته باشد.

همین امر عصبانیت سرمربی اسپانیایی تراکتور را به همراه داشته تا او به طور رسمی نسبت به این موضوع ابراز نارضایتی کرده و خواهان پیگیری هوشنگ نصیرزاده مدیرعامل باشگاه در این خصوص شده است.

خمز معتقد است برنامه‌ریزی سازمان لیگ تنها باعث افزایش مصدومیت در بین بازیکنان شده و فرسودگی ذهنی تیم‌ها در نیم فصل دوم را به همراه خواهد داشت.

تمرینات تراکتور تا ظهر دوشنبه هفته جاری ادامه دارد اما پس از آن بازیکنان استراحت چهار روزه داشته و دور جدید تمرینات خود را پس از آن آغاز خواهند کرد. خمز نیز همراه با دستیاران خارجی خود به خارج از کشور خواهند رفت تا تعطیلات کوتاهی را پشت سر بگذارند.

دیدار بعدی تراکتور در لیگ برتر مقابل شمس آذر قزوین در تاریخ ۲۹ مهرماه خواهد بود. این در حالی است که دو تیم بازی اخیر خود را ۱۳ مهر ماه برگزار کرده بودند.