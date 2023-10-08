واکنش باشگاه استقلال به شایعات درگیری مدیرعامل و هیات مدیره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه رسمی باشگاه استقلال، روز گذشته تیم فوتبال استقلال موفق شد در مقابل یک حریف سختکوش با یک گل به پیروزی برسد تا روند خوب این تیم کماکان ادامه داشته باشد و بعد از حدود چهل روز، دلتنگی هواداران به پایان برسد.

با این حال با وجود اینکه مجموعه باشگاه استقلال این روزها متحد و همدل برای موفقیت هستند، عده‌ای که نانشان در ایجاد حاشیه و بحران برای استقلال است، از شب گذشته به انتشار شایعات و اخبار کذبی در خصوص جلسه هیأت مدیره استقلال دست زده‌اند.

هواداران عزیز استقلال به خوبی می‌دانند مجموعه باشگاه استقلال در مسیر موفقیت نیاز به اتحاد و همدلی دارد و نشر اخبار کذب مانند شب گذشته، تنها در راستای بهم زدن آرامش و همدلی باشگاه صورت گرفته است. به همین دلیل از هواداران عزیز استقلال انتظار می‌رود با بی توجهی به حاشیه‌های مطرح شده، به مجموعه باشگاه استقلال جهت ادامه روند خوب خود کمک کنند.