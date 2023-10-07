تجمع مردمی در تهران در حمایت از پیروزی مردم فلسطین + فیلم و عکس

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از مردم تهران از عصر روز (شنبه) با تجمع در میدان فلسطین تهران ضمن اعلام حمایت از عملیات گسترده‌ی نیروهای مقاومت فلسطین علیه ارتش رژیم صهیونیستی نسبت به این پیروزی تاریخی مقاومت ابراز خوشحالی و شادی داشتند.

گفتنی است جنبش حماس و دیگر گروه‌های مقاومت در نوار غزه از صبح امروز اقدام به موشک‌باران شهرک‌های صهیونیست‌نشین کردند و همزمان پیشروی به عمق سرزمین‌های اشغالی را آغاز کردند.

این عملیات بی‌سابقه مقاومت تاکنون منجر به هلاکت ده‌ها نفر و زخمی‌شدن صدها نفر از صهیونیست‌ها شده است. همچنین رزمندگان مقاومت در این عملیات‌ها موفق شدند ده‌ها نفر از نیروهای نظامی عالی‌رتبه ارتش رژیم صهیونیستی را به اسارت درآوردند.

صهیونیست‌ها که از این عملیات غافلگیرانه‌ی مقاومت سردرگم شدند اقدام به بمباران مناطق مسکونی از نوار غزه کردند.

نوار غزه در حدود دو دهه است که تحت شدیدترین محاصره‌ها از سوی صهیونیست‌ها است.

دانشجوی لبنانی ساکن ایران در این تجمع در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد به زودی در قدس نماز می‌خوانیم.

در تجمع پرشور مردم تهران شعارهای مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا و (نصرمن‌الله و فتح قریب؛ شکست کفار نباشد عجیب) از سوی مردم مطرح شد.

همچنین سرودهای حماسی از سوی هنرمندان جوان در وصف رشادت‌های فرمانده دلیر جبهه مقاومت سرلشکر شهید حاج قاسم سلیمانی و رزمندگان این جبهه سروده شد.