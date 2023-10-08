تصویر پرچم فلسطین در برج آزادی نمایان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات طوفان الاقصی از سوی گروههای مقاومت فلسطین که از صبح روز شنبه ۱۵ مهر آغاز شد، دیوار امنیتی بلند اسرائیل پیرامون غزه را فروریخت و از سوی دیگر، توازن قدرت در سرزمینهای اشغالی را تغییر داد و رژیم اسرائیل در بدترین وضعیت خود در چند دهه اخیر در محیط پیرامونی خود قرار گرفته است.
همزمان با این عملیات غرور آفرین در فلسطین اشغالی شب گذشته شنبه ۱۵ مهر ویدئو مپینگ ویژهای با تصویر پرچم فلسطین به مناسبت پیروزیهای به دست آمده مقاومت فلسطین توسط سازمان زیباسازی شهر تهران در برج آزادی اجرا شد.
همچنین به مناسبت این پیروزی از دیوارنگاره جدید میدان فلسطین با عنوان «بدات عملیه التحریر الکبری (شروع شد عملیات بزرگ آزادی)» رونمایی شد.
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