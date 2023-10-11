به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۹ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: در جلسه سران شورای عالی هماهنگی اقتصادی پیشنهاد این بود که شورای رقابت بر قیمت گذاری دخالت نکند. ما آن زمان چندین جلسه با وزیر وقت داشتیم و مخالف این موضوع بودیم. چون اگر بازار رها شود و قیمت گذاری صورت نگیرد وضعیت نابسامانی خواهد شد.

وی بیان کرد: بیشتر اعضای شورای رقابت دولتی هستند. بخش دولتی با ۶ درصد سهام، حق مدیریت خودروسازها را ندارد و ما حتماً با این موضوع مخالف هستیم. از وقتی شورای رقابت کنار رفت، وضعیت بازار خودرو اینگونه شد. شورای رقابت اشکالاتی داشت که ما گفتیم اصلاح شود، اما آن زمان به این موضوع توجهی نکردند. کسی نمی‌تواند شورای رقابت را حذف کند و ما هم نمی‌توانیم برای شورای رقابت تعیین تکلیف کنیم، مگر اینکه بخواهیم قانون را تغییر دهیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: البته اینکه دولت به طور کامل از این حوزه بیرون بیاید، با اصل ۴۴ قانون اساسی مخالف است، چرا که در این اصل قانونی، خودروسازی جزو گروه دو محسوب شده و می‌تواند تا ۲۰ درصد سهام بخش دولتی و عمومی غیردولتی داشته باشند، اما بخش دولتی در مدیریت خودروسازی حق دخالت ندارند.