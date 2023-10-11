برتری اطلاعاتی با رزمندگان است/خطوط دفاعی دشمن را از کار انداختیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «محمد الحاج موسی» سخنگوی جنبش جهاد اسلامی روز چهارشنبه در گفت‌وگو با رادیو روسی با اشاره به اینکه هم‌اکنون رزمندگان در حال نبردی بی‌امانی علیه اشغالگران در اراضی اشغالی‌اند، اعلام کرد: گروه‌های مقاومت فلسطینی با برتری اطلاعاتی و امنیتی که از آن برخوردارند، شماری از تشکیلات نظامی صهیونیست‌ها را از کار انداخته‌اند.

محمد الحاج موسی به رسانه روسی اسپوتنیک گفت: پس از آغاز عملیات خیرکننده «طوفان الاقصی»، نه تنها شاهد مقهور شدن توان نظامی دشمن صهیونیستی در لایه‌های مختلف نبرد هستیم، بلکه سامانه‌های موشکی و پدافندی پر هزینه آنان در نواحی مجاور نوار غزه نیز از هم فروپاشیده است.

وی افزود: علی رغم برخورداری صهیونیست‌ها از ادوات و تجهیزات جنگی پیشرفته، رزمندگان مقاومت خسارت قابل توجهی به ساز و برگ نظامی آنان از جمله تانک‌ها، ستون‌های زرهی و از کار انداختن سامانه فعال گنبد آهنین در اطراف غزه وارد کرده‌اند.

سخنگوی جنبش جهاد اسلامی تصریح کرد که گردان‌های عزالدین قسام (حماس)، جهاد اسلامی و سرایا القدس و همه گروه‌های نظامی نوار غزه دوشادوش هم با ضربه کاری که به ستون‌های زرهی و تشکیلات دشمن وارد کرده‌اند، فرماندهان یگان‌های ارتش صهیونیستی به قطع خطوط تماس و ارتباطی با تیپ‌های نظامی خود در مجاور با مرز غزه در رسانه‌های خود در شرایط کنونی اذعان کرده‌اند.

این مقام فلسطینی جنبش مقاومت اسلامی، جهاد ضمن اشاره به جنایت ددمنشانه صهیونیست‌ها در کشتار وحشیانه غیرنظامیان در غزه خاطرنشان کرد که تلفات و مجروحان صهیونیست‌ها هم بسیار بالاست و مقاومت شمار فراوانی از نظامیان را نیز در جریان نبرد با نظامیان اشغالگر به اسارت گرفته است.

الحاج گفت: ساکنان غزه علی رغم بمباران بی‌امان غزه و به ویژه پس کشتار منطقه «حی الکرامه» ثابت قدم در برابر دشمنان ایستادگی می‌کنند و با جابه‌جایی خود را در مناطق امن پناه می‌گیرند.

وی با انتقاد از سکوت مرگبار و رفتار دوگانه جامعه جهانی و دولت‌های عربی که با صهیونیست‌ها رابطه دیپلماتیک برقرار کرده‌اند، خواستار اقدام عملی این کشورها در یاری فلسطینیان و شکستن سکوت خود در برابر جنایت اشغالگران علیه مردم بی پناه غزه شد.

سخنگوی جهاد در بخش دیگری از سخنانش با ابراز تأسف از همسویی برخی از حکام عربی با صهیونیست‌ها از ادامه گزینه مقاومت برای پایان جنایات سبوئانه خود تاکید کرد.