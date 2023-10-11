بازدید نمایندگان سازمان ملل و یونیسف از مناطق زلزله زده خوی

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان سازمان ملل و یونیسف به همراه گروههایی از وزارت بهداشت و درمان و آموزش و پرورش عصر چهارشنبه با حضور در روستای بدلان و شهر فیرورق خوی که کانون زلزلههای ۸ بهمن پارسال بود ضمن بازدید از روند بازسازی مناطق زلزله زده، نحوه توزیع کمکهای این سازمانها در این مناطق را نیز بررسی کردند.
اشتفان پریزنر، نماینده سازمان ملل در جمهوری اسلامی ایران در این بازدید از روند بازسازی مناطق زلزله زده خوی گفت: ما از مناطقی بازدید کردیم که کمکهای یونیسف در آنها صورت گرفته بود از جمله خانههای بهداشت، کلاسهای پیش ساخته، مدارس و نحوه توزیع کمکهای نقدی یونیسف، همه کمکها در محل خود اجرا و یا هزینه شده بود و این نشان از همکاری بسیار خوب مقامات ملی، استانی و منطقهای با این نهاد جهانی دارد.
وی از ادامه کمکهای سازمان ملل و یونیسف در مناطق زلزله زده خوی خبر داد و تصریح کرد: تاکنون در مجموع آژانسهای مختلف سازمان ملل به ارزش ۳ میلیون دلار به مناطق زلزله زده خوی کمک کردند و جالبتر اینکه آسیب پذیرترین گروهها در این مناطق از این کمکها بهرهمند شدند.
دکتر رابین ناندی، نماینده یونیسف در ایران هم با اشاره به همکاریهای یونیسف با جمعیت هلال احمر کشورمان در مناطق زلزله زده گفت: طرحهای حمایت از گروههای آسیب پذیر همچون کودکان و سلامت روان سازمان یونیسف با همکاری جمعیت هلال احمر ایران به خوبی در این مناطق اجرا شده که باید از مقامات محلی این جمعیت هم در اجرای موفق این طرحها قدردانی شود
وی افزود: فعالیتهای سازمان ملل و یونیسف در این مناطق تکمیل کننده فعالیتهای مقامات جمهوری اسلامی ایران در مناطق زلزله زده بوده و خوشبختانه فعالیتهای بسیار مفیدی در جهت بازسازی و عمران مناطق صورت گرفته است.
ناندی نماینده یونیسف مسیر بازسازی در مناطق زلزله زده را بسیار خوب ارزیابی کرد و افزود: خانههایی که ساخته میشود مقاومتر از گذشته است و سازمان ملل و یونیسف نیز در این مسیر کمک حال جمهوری اسلامی ایران هستند.
فرماندار خوی هم در نشست با نمایندگان سازمان ملل و یونیسف در جمهوری اسلامی ایران ضمن قدردانی از تلاشهای این دو نهاد جهانی در مناطق زلزله زده گفت: دولت برای ساخت هرواحد مسکونی و تأمین نیازهای خانوادههای زلزله زده به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون تومان کمک کرده است.
در ۳ زلزله پارسال در خوی بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ واحد در مناطق روستایی و شهری تخریب شد که تاکنون بیش از هزار و ۲۰۰ واحد بازسازی و به زلزله زدگان واگذار شده است.
نظر شما