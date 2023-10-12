دیدار پادشاه اردن و رئیس تشکیلات خودگردان با محوریت جنگ غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، پادشاه اردن و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین ضمن دیدار در امان بر ضرورت توقف تشدید تنش‌های نظامی در نوار غزه و کرانه باختری تاکید کردند.

ملک عبدالله دوم و محمود عباس در این دیدار که در کاخ الحسینیه در امان برگزار شد، بر اهمیت باز کردن دالان‌های فوری بشردوستانه برای رساندن کمک‌های پزشکی و امدادی به نوار غزه و تأمین آب و برق و عدم ایجاد مانع در مسیر تلاش‌های سازمان‌های بین‌المللی برای ارائه خدمات بشردوستانه تضمین‌شده در کنوانسیون‌های بین‌المللی به مردم فلسطین تأکید کردند.

پادشاه اردن در این دیدار درباره اتخاذ سیاست مجازات دسته جمعی علیه ساکنان نوار غزه هشدار داد و بر لزوم احترام به قوانین بین المللی بشردوستانه و عدم نقض قوانین بین المللی از طریق هدف قرار دادن غیرنظامیان بی گناه تاکید کرد.

وی خاطرنشان کرد که اردن با طرف‌های تأثیرگذار و شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی تلاش‌های فشرده‌ای انجام می‌دهد تا اقدامات فوری بین‌المللی برای توقف تنش‌ها، محافظت از فلسطینی‌ها و جلوگیری از آوارگی آنها را مورد بحث قرار دهد.

ملک عبدالله دوم و محمود عباس ضمن هشدار درباره تشدید بحران انسانی و افزایش و گسترش خشونت‌ها و عواقب ناگوار آن در سطح منطقه، بر اهمیت حفظ هماهنگی نزدیک با کشورهای عربی و اتحاد عرب با هدف جلوگیری از وخامت اوضاع در غزه تأکید کردند.

پادشاه اردن در این دیدار بر حمایت کشورش از تشکیلات خودگردان فلسطین تاکید کرد و افزود که امان از هیچ تلاشی برای ایستادن در کنار برادران فلسطینی و ارائه و رساندن کمک‌های فوری بشردوستانه و پزشکی به غزه دریغ نخواهد کرد.

وی بار دیگر تاکید کرد که تا زمانی که صلح عادلانه و همه جانبه بر اساس راه حل دو دولتی و ضمانت ایجاد کشور مستقل فلسطین در مرزهای ۱۹۶۷ به پایتختی قدس، برقرار نشود، منطقه از امنیت و ثبات برخوردار نخواهد بود.

محمود عباس هم در این دیدار ضمن قدردانی از مواضع اردن در حمایت از مردم فلسطین و آرمان عادلانه آنها، بر ضرورت الزام اسرائیل به احترام به جایگاه تاریخی و حقوقی بیت‌المقدس و اهمیت تولیت اردن بر اماکن متبرکه در قدس اشغالی تأکید کرد.