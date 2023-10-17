«فیلم کوتاه تهران» آیینه همه ایران است/ دروغ «تحریم هنری ایران»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آستانه برگزاری چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در پیامی به این رویداد عنوان کرد: تنوع آثار، توجه به بومی‌گرایی و اقلیم‌ها و آئین‌های مختلف ایران عزیز، شعار جشنواره فیلم کوتاه تهران را جامه حقیقت پوشانده و این رویداد «آئینه همه ایران» شده است.

در متن پیام محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران آمده است:

«سینما آئینی جمعی است و نشستن در کنار هم برای تماشای یک اثر هنری روی پرده بزرگ نقره‌ای حتماً تجربه‌ای متفاوت و لذت‌بخش است و حالا خانواده فیلم کوتاه ایران در کنار مخاطبان و علاقه‌مندان این هنر - رسانه موجزگویِ عمیق برای بار چهلم قرار است در ضیافت همنشینی مومنانه و صمیمانه به استقبال شکوه و بالندگی چهل سالگی بروند.

امروز اعتبار ملی و بین‌المللی جشنواره فیلم کوتاه تهران گواه این مدعاست که چهل سال تلاش مجاهدانه در برگزاری این جشنواره ثمربخش بوده و این نهال سبز حالا درختی تنومند و ریشه‌دار شده است چنانکه علی‌رغم القای مداوم دروغ تحریم هنری جمهوری اسلامی ایران در رسانه‌های غربی، شاهد آن هستیم که با ارسال بیش از ۷۲۰۰ اثر از ۱۳۱ کشور جهان در بخش بین‌الملل این جشنواره، رکورد جدیدی در تاریخ ۴۰ ساله این رویداد در دریافت آثار بین‌المللی ثبت شده که حتی در بین جشنواره‌های معتبر دنیا نیز، این آمار مثال‌زدنی است.

حقیقتاً باید در چهل سالگی، سپاسگزار زحمات همه دلسوزانی بود که این جشنواره را در این موقعیت ممتاز قرار داده‌اند که فیلم‌سازان بین‌المللی برای حضور در آن از یکدیگر سبقت می‌گیرند.

از سوی دیگر، خوشحالیم که امروز، با تمرکز دولت بر راهبرد عدالت فرهنگی و توجه به سینمای استان‌ها، مسیر دسترسی استعدادهای جوان سراسر کشور به این تریبون ملی و بین‌المللی هموارتر شده تا جایی که برای نخستین بار در سال‌های اخیر، تعداد فیلم‌سازان استانی حاضر در بخش ملی جشنواره از فیلمسازان پایتخت‌نشین پیشی گرفته است و جشنواره آغوش خود را برای جوانان مستعد جای‌جای ایران باز کرده است. نتیجه این تنوع آثار و توجه به بومی‌گرایی و اقلیم‌ها و آئین‌های مختلف ایران عزیز که از تجربه زیسته فرزندان این آب و خاک منشأ گرفته است، شعار این جشنواره را جامه حقیقت پوشانده و «جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، آئینه همه ایران» شده است.

امیدوارم که این جشنواره بیش از پیش، درگاه معرفی نسل جدیدی از سینماگران جوانی باشد که با اخذ فرهنگ ایرانی - اسلامی، بتوانند اخلاق نیکوی مردم ایران را بازتاب دهند، نسبت به دغدغه‌ها و مسائل آنان آگاهی‌بخش باشند و آینده روشن ایران و مسیر رسیدن به قله‌ها را برای نسل بعد ترسیم کنند.»

چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری مهدی آذرپندار ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.