مصدومیت شدید مدافع پرسپولیس در بازی با قطر

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پورعلی گنجی مدافع تیم ملی ایران در جریان بازی امشب تیم ملی ایران و قطر در تورنمنت چهارجانبه اردن به شدت از ناحیه زانوی پا مصدوم شد.

مصدومیت مدافع ملی پوش پرسپولیس به اندازه‌ای بود که نگرانی کادر فنی هر دو تیم را به همراه داشت.

کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی قطر برای پیگیری وضعیت پورعلی گنجی بالای سر او حاضر شد تا به این بازیکن دلداری بدهد.

پورعلی گنجی پس از این مصدومیت راهی بیمارستان شد تا وضعیت آسیب دیدگی اش مورد بررسی قرار بگیرد.

مصدومیت او باعث تعویض در دقیقه ۵۳ شد تا محمدحسین کنعانی‌زادگان جای او را بگیرد.

مدافع پرسپولیس در حالی با پیراهن تیم ملی ایران دچار مصدومیت شد که پیش او نیز علیرضا بیرانوند، مهدی ترابی و میلادیرلک چنین شرایطی را تجربه کرده بودند.