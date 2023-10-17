  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۲۱:۳۳

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد:

مهاجرت نیم‌ میلیون شهرک‌نشین از آغاز عملیات «طوفان الاقصی»

مهاجرت نیم‌ میلیون شهرک‌نشین از آغاز عملیات «طوفان الاقصی»

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که از آغاز عملیات «طوفان الاقصی» تا کنون حدود نیم‌ میلیون شهرک‌نشین مهاجرت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی یورو نیوز، ارتش رژیم صهیونیستی امروز سه شنبه اذعان کرد که از زمان حمله غافلگیرانه مقاومت فلسطین (طوفان الاقصی) در ۷ اکتبر سال جاری میلادی تا کنون، نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر در این کشور از شهرک‌های خود نقل مکان کرده و جابجا شده اند.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در یک نشست خبری در این خصوص گفت: حدود نیم میلیون اسرائیلی آواره هستند.

وی افزود: ما کل جنوب اسرائیل (اراضی اشغالی فلسطین)، تمام مناطق نزدیک نوار غزه را بنا به دستور نتانیاهو تخلیه کردیم (…) در شمال نیز همین کار را انجام دادیم و ۲۰ شهرک نزدیک به مرز هم تخلیه شده اند.

امروز سه‌شنبه در یازدهمین روز پس از عملیات بزرگ و غافلگیرانه «طوفان الاقصی» مقاومت فلسطین و آغاز جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم نوار غزه، آمریکا، انگلیس و فرانسه مانع تصویب قطعنامه روسیه برای برقراری آتش‌بس موقت و ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه شدند و همچنین رسانه‌های صهیونیستی از سفر غیرمنتظره فرمانده نیروهای تروریست آمریکا در غرب آسیا (سنتکام) به تل‌آویو خبردادند.

کد مطلب 5914541

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها