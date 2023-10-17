به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی یورو نیوز، ارتش رژیم صهیونیستی امروز سه شنبه اذعان کرد که از زمان حمله غافلگیرانه مقاومت فلسطین (طوفان الاقصی) در ۷ اکتبر سال جاری میلادی تا کنون، نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر در این کشور از شهرک‌های خود نقل مکان کرده و جابجا شده اند.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در یک نشست خبری در این خصوص گفت: حدود نیم میلیون اسرائیلی آواره هستند.

وی افزود: ما کل جنوب اسرائیل (اراضی اشغالی فلسطین)، تمام مناطق نزدیک نوار غزه را بنا به دستور نتانیاهو تخلیه کردیم (…) در شمال نیز همین کار را انجام دادیم و ۲۰ شهرک نزدیک به مرز هم تخلیه شده اند.

امروز سه‌شنبه در یازدهمین روز پس از عملیات بزرگ و غافلگیرانه «طوفان الاقصی» مقاومت فلسطین و آغاز جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم نوار غزه، آمریکا، انگلیس و فرانسه مانع تصویب قطعنامه روسیه برای برقراری آتش‌بس موقت و ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه شدند و همچنین رسانه‌های صهیونیستی از سفر غیرمنتظره فرمانده نیروهای تروریست آمریکا در غرب آسیا (سنتکام) به تل‌آویو خبردادند.