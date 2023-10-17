به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در واکنش به قتل عام فلسطینیان در غزه، تل‌آویو برای چندمین بار طی ساعات اخیر هدف موشک‌های مقاومت فلسطین قرار گرفت.

بر این اساس، گردان‌های قسام اعلام کرد که در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی در حق غیرنظامیان فلسطینی برای چهارمین بار تل‌آویو را موشک‌باران کرده است.

همچنین منابع خبری گزارش دادند که صدای آژیر خطر در عسقلان و اشدود به گوش رسیده است.

گردان‌های قسام اعلام کرد که اشدود را نیز موشک‌باران کرد.

علاوه بر این گردان‌های قدس نیز اعلام کرد که در واکنش به قتل عام فلسطینیان از سوی رژیم صهیونیستی تل‌آویو را موشک‌باران کرده است.

خبرنگار الجزیره گزارش داد که انفجارهایی قوی تل‌آویو را به لرزه درآورده است.

پیشتر نیز منابع خبری از به صدادرآمدن آژیر هشدار در تل‌آویو، عسقلان، غوشه دان، هشفیله، ریشون لتسیون، حولون و برخی مناطق مرکزی اراضی اشغالی خبر دادند.

بر این اساس گردان‌های قسام اعلام کرد که در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در غزه تل‌آویو و مراکز تجمع نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در اشکول و مفکعیم را موشک‌باران کرده است.

علاوه بر این منابع خبری از شنیده شدن صدای آژیر خطر در تل آویو و پایگاه بلماخیم و حولون خبر داده بودند. همچنین صدای دو انفجار در حومه جنوبی تل آویو به گوش رسیده بود.