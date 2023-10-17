۱۹۸ فلسطینی در ۲۴ ساعت گذشته به شهادت رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که در نتیجه حملات وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به غزه نزدیک به ۳۰۰۰ فلسطینی به شهادت رسیده‌اند و بیش از ۱۲۵۰۰ نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند.

در میان این ۳۰۰۰ شهید فلسطینی ۹۴۰ کودک فلسطینی نیز به چشم می‌خورند که این آمار بالای کشتار کودکان بی‌گناه نشان از ددمنشی و وحشی‌گری صهیونیست‌ها دارد.

بر اساس آمار اعلامی از سوی وزارت بهداشت فلسطین از آغاز عملیات طوفان الاقصی تاکنون در کرانه باختری نیز ۶۱ فلسطینی به دست نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند و بیش از ۱۲۵۰ نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند.

همچنین دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته در جریان حملات وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی ۱۹۸ نفر شهید و ۵۷۵ نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند.

از آغاز نبرد طوفان الاقصی تاکنون جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی مناطق مختلف نوار غزه را بمباران می‌کنند، اما بر اساس گزارش‌های رسانه‌های فلسطینی تمرکز حملات امروز ارتش رژیم صهیونیستی روی شهرک‌های الشجاعیه و الزیتون در شهر غزه و شهرهای بیت لاهیا، الشیخ زائد و جبالیا بوده است.

در جریان حملات امروز ارتش رژیم صهیونیستی ایمن نوفل عضو شورای نظامی این گردان‌ها و فرمانده لشکر مرکزی قسام نیز به شهادت رسید.

علاوه بر این جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی خانه اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در اردوگاه الشاطی واقع در نوار غزه را نیز بمباران کردند. در جریان این بمباران ۱۴ نفر به شهادت رسیدند و چندین نفر نیز زخمی شدند.