آژیر خطر در تل آویو و پایگاه بلماخیم به صدا درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از به صدادرآمدن آژیر هشدار در تل‌آویو، عسقلان، غوشه دان، هشفیله، ریشون لتسیون، حولون و برخی مناطق مرکزی اراضی اشغالی خبر دادند.

بر این اساس گردان‌های قسام اعلام کرد که در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در غزه تل‌آویو و مراکز تجمع نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در اشکول و مفکعیم را موشک‌باران کرده است.

موشک‌باران تل‌آویو همزمان با کنفرانس خبری مشترک یوآف شولتز صدراعظم آلمان و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در مقر ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی انجام می‌شود.

منابع خبری از شنیده شدن صدای آژیر خطر در تل آویو و پایگاه بلماخیم و حولون خبر دادند. همچنین صدای دو انفجار در حومه جنوبی تل آویو به گوش رسید.

پیش از این نیز گردان‌های قسام مفتاحیم و سدیروت را موشک‌باران کردند.

رسانه‌های عبری زبان از سقوط ۴ موشک مقاومت فلسطین در سدیروت و برخورد مستقیم موشک با ساختمان‌های صهیونیستی خبر دادند.

در نتیجه حملات موشکی مقاومت فلسطین به اراضی اشغالی نزدیک به ۱۰۰ هزار اشغالگر صهیونیست در شمال اراضی اشغالی و شهرک‌های صهیونیستی اطراف نوار غزه مجبور به ترک این مناطق شده‌اند.