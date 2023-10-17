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۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۹:۱۴

آژیر خطر در تل آویو و پایگاه بلماخیم به صدا درآمد

آژیر خطر در تل آویو و پایگاه بلماخیم به صدا درآمد

گردان‌های قسام در پاسخ به جنایات ارتش رژیم صهیونیستی مناطق مختلف اراضی اشغالی را موشک‌باران کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از به صدادرآمدن آژیر هشدار در تل‌آویو، عسقلان، غوشه دان، هشفیله، ریشون لتسیون، حولون و برخی مناطق مرکزی اراضی اشغالی خبر دادند.

بر این اساس گردان‌های قسام اعلام کرد که در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در غزه تل‌آویو و مراکز تجمع نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در اشکول و مفکعیم را موشک‌باران کرده است.

موشک‌باران تل‌آویو همزمان با کنفرانس خبری مشترک یوآف شولتز صدراعظم آلمان و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در مقر ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی انجام می‌شود.

منابع خبری از شنیده شدن صدای آژیر خطر در تل آویو و پایگاه بلماخیم و حولون خبر دادند. همچنین صدای دو انفجار در حومه جنوبی تل آویو به گوش رسید.

پیش از این نیز گردان‌های قسام مفتاحیم و سدیروت را موشک‌باران کردند.

رسانه‌های عبری زبان از سقوط ۴ موشک مقاومت فلسطین در سدیروت و برخورد مستقیم موشک با ساختمان‌های صهیونیستی خبر دادند.

در نتیجه حملات موشکی مقاومت فلسطین به اراضی اشغالی نزدیک به ۱۰۰ هزار اشغالگر صهیونیست در شمال اراضی اشغالی و شهرک‌های صهیونیستی اطراف نوار غزه مجبور به ترک این مناطق شده‌اند.

کد مطلب 5914479

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