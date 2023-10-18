مردم استان تهران یکصدا مظلومیت فلسطین را فریاد زدند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در دنیایی که حقوق بشر، آزادی، حفظ حقوق زن و کودکان به یک شعار چشم پرکن و دلربایانه و همه پسند تبدیل شده، تا جایی که برای نمایش این شعارها صف بندی می‌کنند و یقه‌ها می درند، شاهد بر زمین ریخته شدن خون هزاران زن و کودک بی گناه در غزه هستیم، همان جایی که مقاومت معنا پیدا می‌کند، شاهد شهادت بی گناهانی هستیم که از وحشت بمب‌های صهیونیست به بیمارستان پناه آورده بودند تا حقوق حداقلی شأن که نفس کشیدن است حفظ شود، همان بیمارستانی که طبق قوانین نباید در جنگ افروزی ها پایش به میان بیاید، آری دیدن این ظلم داغ سنگینی بر دل‌هایمان گذاشته، این رفتار ددمنشانه فقط از یک خوی وحشی گری و عدم انسانیت نشأت می‌گیرد.

مردم استان تهران در پی این ظلم بی حد و حصر به مردم غزه امروز با مشت‌های گره کرده و چشمانی اشک بار برای مظلومیت و بی دفاعی کودکان و زنانی که بی گناه مورد حمله و بمباران صهیونیست‌ها قرار گرفته اند به میدان آمدند و با حضور در تجمع‌های اعتراضی فریاد «مرگ بر اسرائیل» سر داده اند.

تجمع بیش از ۲ هزار نفری دانش آموزان شهرری در اعتراض به جنایات صهیونیست‌ها

در پی جنایت شب گذشته رژیم ظالم صهیونیستی و هدف قراردادن بیمارستان در غزه و به شهادت رسیدن تعداد زیادی از مردم مظلوم و مجروحان فلسطینی، بیش از ۲۰۰۰ نفر از دانش آموزان مدارس شهرستان ری با همراهی مسئولین ارشد شهرستان در مصلی امام علی «ع» آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی «ع» اجتماع و این جنایت وحشیانه اسرائیل و استکبار جهانی برعلیه مردم مظلوم غزه را محکوم کردند.

در این اجتماع بزرگ که با حضور حجت السلام سید علی شاهچراغی امام جمعه شهرری، حجت الاسلام قاضی عسکر تولیت آستان حضرت عبدالعظیم «ع»، مهدی باب الحوائجی معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری، رؤسای ادارات آموزش و پرورش و سایر مسئولین شهرستان برگزار شد، بیش از ۲۰۰۰ نفر از دانش آموزان مدارس شهرستان ری با سردادن شعارهای انقلابی و اجرای برنامه‌های مناسبتی یاد و خاطره تمامی شهدای مقاومت فلسطین را گرامی داشته و خشم و انزجار خود را از حملات وحشیانه رژیم سفاک صهیونیستی بویژه حمله بی رحمانه شب گذشته به بیمارستان المعمدانی غزه و شهادت مظلومانه تعداد زیادی از کودکان، زنان و مردم فلسطین اعلام کردند.

مردم قرچک در حمایت از مردم مظلوم فلسطین راهپیمایی کردند

مردم شهرستان قرچک امروز ر اعتراض به جنایات رژیم کودک کش اسرائیل و به شهادت رساندن هزاران نفر از مردم مظلوم و بی دفاع فلسطین و غزه مقابل مسجد جامع این شهرستان تجمع کردند.

تجمع کنندگان در حالی که در دستان خود پلاکاردهایی با مضامین دفاع از مردم مظلوم فلسطین و انزجار از سکوت برخی از کشورهای اسلامی در برابر جنایات آمریکا و اسرائیل داشتند خواستار حفظ وحدت و همدلی بیش از گذشته مسلمانان در مقابله با رژیم اشغالگر قدس شدند.

حسین فخاری، سرپرست فرمانداری قرچک در حاشیه این تجمع گفت: جنایات اخیر رژیم اشغالگر قدس به ویژه حمله وحشیانه به بیمارستان المعمدانی غزه، بیش از گذشته چهره پلید اسرائیل غاصب را نمایان ساخت و دیگر مظلوم نمایی این رژیم کودک کش، خریداری در بین مردم جهان ندارد. وی افزود: شهادت هزاران نفر از مردم مظلوم فلسطین و غزه، داغ بزرگی بر قلوب مردم مسلمان است و نابودی این رژیم جعلی و غاصب را جلو می‌اندازد.

مردم بهارستان با تجمع اعتراضی رژیم کودک کش صهیونسیتی را محکوم کردند

عصر چهارشنبه رأس ساعت ۱۶ نیز مردم عاشورایی و ولایت‌مدار بهارستان در دو نقطه فلکه اول شهر گلستان و میدان هفت تیر نسیم‌شهر حاضر شدند و اقدامات وحشیانه و کودک‌کشی رژیم صهیونسیتی و آمریکا خبیث را محکوم کردند.

مردم بهارستان یکپارچه فریاد می‌زدند که از مردم مظلوم فلسطین و غزه حمایت می‌کنند و کنار آنان خواهند ایستاد.

رباط کریمی‌ها با مشت‌های گره کرده فریاد «مرگ بر صهیونیست» سر دادند

مردم رباط کریم نیز رأس ساعت ۱۶ در تجمع اعتراضی به اعمال خبیثانه صهیونیست با مردم بی گناه فلسطین در تجمع بلوار مصلی حاضر شدند.

مردم این شهرستان ضمن اعلام همدردی با ملّت مظلوم فلسطین جنایت رژیم غاصب صهیونیستی در خشونت، ترور، تخریب ساختمان‌ها و بیمارستان‌ها، آواره سازی و کشتار دسته جمعی زنان و فرزندان بی پناه را محکوم کردند.

مردم پاکدشت نیز با سردادن شعارهایی حمله به بیمارستان در غزه را محکوم کرده و خواستار برخورد قاطع با جنایتکاران شدند.

بر اساس این گزارش، شورای هماهنگی انقلاب اسلامی برای برگزاری تجمع فراخوان داده بود و مردم شهرهای استان تهران برای حمایت از مردم فلسطین به خیابان آمدند.