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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۱:۴۱

سروری:

شهادت رییس‌جمهور مشکلی در قراردادهای حمل و نقل ایجاد نخواهد کرد

شهادت رییس‌جمهور مشکلی در قراردادهای حمل و نقل ایجاد نخواهد کرد

نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: شهادت رییس‌جمهور مشکلی در قراردادهای حمل و نقل عمومی ایجاد نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه شهادت رئیس‌جمهور مشکلی در پیشبرد قرارداد ساخت واگن‌های مترو ایجاد نمی‌کند، اظهار کرد: با وجود حادثه اخیر، دولت در حال فعالیت است و هماهنگی‌های لازم برای قراردادهای حمل و نقل عمومی انجام شده است.

وی با بیان اینکه رئیس‌جمهور شهید حمایت بسیار بالایی از قرارداد تهران با چین برای تأمین واگن‌ها داشت، خاطرنشان کرد: قرارداد مدتهاست از مرحله ابتدایی عبور کرده و طرف چینی نیز منابع مالی را دریافت کرده و تولید در جریان است.

سروری همچنین تصریح کرد: زمان‌بندی تحویل واگن‌ها مشخص شده و دولت نیز همکاری لازم را دارد و هیچ مشکل و خللی در واردات ایجاد نخواهد شد.

کد مطلب 6122267

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