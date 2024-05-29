به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه شهادت رئیس‌جمهور مشکلی در پیشبرد قرارداد ساخت واگن‌های مترو ایجاد نمی‌کند، اظهار کرد: با وجود حادثه اخیر، دولت در حال فعالیت است و هماهنگی‌های لازم برای قراردادهای حمل و نقل عمومی انجام شده است.

وی با بیان اینکه رئیس‌جمهور شهید حمایت بسیار بالایی از قرارداد تهران با چین برای تأمین واگن‌ها داشت، خاطرنشان کرد: قرارداد مدتهاست از مرحله ابتدایی عبور کرده و طرف چینی نیز منابع مالی را دریافت کرده و تولید در جریان است.

سروری همچنین تصریح کرد: زمان‌بندی تحویل واگن‌ها مشخص شده و دولت نیز همکاری لازم را دارد و هیچ مشکل و خللی در واردات ایجاد نخواهد شد.