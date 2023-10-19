۱۰ درصد از امنیت غذایی کشور توسط گلستان تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کوشش تبار، ظهر پنجشنبه در مراسم آئین متمرکز کشت پاییزه با اشاره به اینکه ۳۶ روز امنیت غذایی کشور توسط گلستان تأمین می‌شود، اظهار کرد: ۱۰ درصد از امنیت غذایی کشور مقرون به همت و تلاش گلستانی‌ها است.

وی افزود: امروز گلستان در بین استان‌های همجوار و حتی تهران در بحث گوشت سفید تولید قابل توجهی دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور گفت: گلستان همواره به عنوان خزائن امنیت غذایی مورد توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور است.

وی یادآور شد: سال گذشته با توجه به خشکسالی‌هایی که در کشور و استان گلستان پیش آمده بود پیش بینی شده بود که ۴۰۰ هزار تن گندم در استان برداشت شود اما با تلاش کشاورزان و مدیریت مدیران بیش از ۷۰۰ هزار تن گندم برداشت شد.

وی افزود: اگر اتحاد دولت و ملت نباشد نمی‌توانیم اصلاح الگوی کشت داشته باشیم و امروز رسیدن به هدف گذاری ها به خاطر اعتماد کشاورز به برنامه ریزان است.

کوشش تبار با اشاره به مطالبات گندم کاران، اظهار کرد: بخشی از معوقات کشاورزان پرداخت شد و بخشی دیگر هم در حال پرداخت است.