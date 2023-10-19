رژیم صهیونیستی مدرسه‌ متعلق به سازمان ملل را بمباران کرد

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از آناتولی، جنگند ه‌های رژیم صهیونیستی امروز پنجشنبه علاوه بر خانه‌های فلسطینیان مظلوم در مناطق مختلف غزه، یک مدرسه متعلق به آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی (UNRWA) در منطقه خان یونس در جنوب نوار غزه که فلسطینیان در آنجا پناه گرفته بودند را بمباران کردند.

به گزارش خبرگزاری فلسطین «وفا»، در این حمله شماری جان باخته و مجروح شدند.

جنگنده‌های اشغالگران قدس همچنین خانه‌ای در نزدیکی مدرسه احمد عبدالعزیز را هدف قرار دادند.

در این حمله نیز شماری از غیرنظامیان فلسطین شهید و زخمی شدند.

همچنین جنگنده‌های رژیم اسرائیل در جنوب خان یونس یک خانه فلسطینی را هدف قرار دادند که بر اثر آن دست کم ۹ نفر از جمله ۷ کودک جان خود را از دست دادند.

نیروهای امدادی تلاش می‌کنند که افراد باقیمانده در زیر آوار را بیرون بیاورند.