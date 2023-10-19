خودروهای زرهی آمریکایی به اراضی اشغالی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در حالی که هر روز شاهد جنایاتی دهشتناک از سوی ارتش رژیم غاصب صهیونیستی علیه فلسطینیان هستیم کمک‌های ایالات متحده به این رژیم همچنان ادامه دارد.

در جدیدترین نمونه از حمایت‌های نظامی آمریکا از رژیم جنایتکار صهیونیستی چندین دستگاه خودرو زرهی آمریکایی تحویل ارتش این رژیم شد.

وزارت جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد: یک هواپیمای آمریکایی حامل چندین خودرو زرهی برای تحویل به ارتش اسراییل به زمین نشست.

حمایت‌های سیاسی و نظامی آمریکا و کشورهای غربی از رژیم صهیونیستی در حالی انجام می‌شود که ارتش رژیم صهیونیستی برای سیزدهمین روز پیاپی بمباران مناطق مسکونی در غزه را ادامه می‌دهد. در نتیجه حملات وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به غیر نظامیان در غزه، نزدیک به ۳۸۰۰ فلسطینی به شهادت رسیدند و بیش از ۱۳ هزار نفر دیگر نیز زخمی شدند که بنا بر آمار اعلامی از سوی وزارت بهداشت فلسطین بیشتر شهدا و زخمی‌ها را کودکان و زنان بی‌گناه فلسطینی تشکیل می‌دهند.

ارتش رژیم صهیونیستی پس از جنایت هولناک قتل عام فلسطینیان در بیمارستان المعمدانی شدت حملات خود به غزه را افزایش داده و تنها طی ۲۴ ساعت گذشته صدها فلسطینی را به شهادت رسانده است.