اشغالگران قدس یک زن باردار و ۲ فرزندش را در غزه کشتند

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از آناتولی، مادر باردار و دو دخترش که قصد داشتند با رفتن به جنوب از حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه در امان باشند، در شهر رفح به شهادت رسیدند.

نهاد اللهوانی شاهد عینی به خبرنگار آناتولی گفت که این زن باردار و دو دختر ۱۰ ساله که در این حمله جان باختند، به خاک سپرده شدند.

الهوانی با بیان اینکه قبل از حمله هیچ هشداری داده نشد، تصریح کرد: مادر فلسطینی و فرزندانش که چند روز پیش از شمال غزه به رفح در جنوب آمده بودند، در آنجا گرفتار حملات (رژیم) اسرائیل شدند.

وی با اشاره به اینکه این خانواده فکر می‌کردند رفح امن تر از شمال غزه است، گفت: این افراد باید در خانه امنی می‌بودند، چرا خانه های شأن بمباران شد؟ آن‌ ها برای هیچکس خطری نداشتند؛ اما در زمان بمباران خواب بودند. این آخرین خواب همه آنها بود.