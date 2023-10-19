  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۹:۲۱

جنایتی دیگر؛

اشغالگران قدس یک زن باردار و ۲ فرزندش را در غزه کشتند

اشغالگران قدس یک زن باردار و ۲ فرزندش را در غزه کشتند

یک مادر باردار فلسطینی و ۲ دخترش حین فرار از حملات اشغالگران قدس به نوار غزه، کشته شدند.

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از آناتولی، مادر باردار و دو دخترش که قصد داشتند با رفتن به جنوب از حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه در امان باشند، در شهر رفح به شهادت رسیدند.

نهاد اللهوانی شاهد عینی به خبرنگار آناتولی گفت که این زن باردار و دو دختر ۱۰ ساله که در این حمله جان باختند، به خاک سپرده شدند.

الهوانی با بیان اینکه قبل از حمله هیچ هشداری داده نشد، تصریح کرد: مادر فلسطینی و فرزندانش که چند روز پیش از شمال غزه به رفح در جنوب آمده بودند، در آنجا گرفتار حملات (رژیم) اسرائیل شدند.

وی با اشاره به اینکه این خانواده فکر می‌کردند رفح امن تر از شمال غزه است، گفت: این افراد باید در خانه امنی می‌بودند، چرا خانه های شأن بمباران شد؟ آن‌ ها برای هیچکس خطری نداشتند؛ اما در زمان بمباران خواب بودند. این آخرین خواب همه آنها بود.

کد مطلب 5916430

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها