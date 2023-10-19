به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، گردان‌های قسام شاخه نظامی جنبش حماس اعلام کرد که یک دستگاه تانک ارتش رژیم صهیونیستی را در شرق خانیونس با موشک هدایت شونده کورنت هدف قرار داده است.

در تحولی دیگر، خبرنگار المیادین از بازگشت دسته جمعی ده‌ها خانواده فلسطینی از مناطق جنوبی نوار غزه به مناطق شمالی آن خبر داده است.

این شهروندان فلسطینی پس از هشدارهای رژیم صهیونیستی درباره حمله زمینی به نوار غزه، مناطق شمالی این منطقه را ترک کرده و به مناطق جنوبی رفته بودند.

روزنامه عبری «تایمز آف اسرائیل» هم در گزارشی به نقل از وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شده است که دستور حمله زمینی به نوار غزه به زودی صادر خواهد شد.

گروه‌های مقاومت از نخستین لحظاتی که رژیم اشغالگر به غیرنظامیان فلسطینی هشدار داد که مناطق شمالی نوار غزه را ترک کنند، اعلام کردند که این اقدام در راستای جنگ روانی قرار دارد.