به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانههای رسمی رژیم صهیونیستی اعلام کردند که این رژیم سفارتخانههای خود را در شماری از کشورهای خاورمیانه از جمله بحرین، اردن، مغرب، مصر و ترکیه تخلیه کرده است.
این خبر در حالی است که رادیو و تلویزیون رسمی رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد که وزارت خارجه این رژیم از کارکنان سفارتخانههای خود در ۲۰ کشور اروپایی و آمریکای لاتین خواسته است تا در خانههای خود بمانند.
در تحولی دیگر، پایگاه عبری والا اعلام کرد که کابینه جنگ رژیم صهیونیستی امشب جلسهای را در مقر وزارت جنگ به منظور تصمیم گیری در مورد ادامه تجاوز علیه غزه برگزار خواهد کرد.
