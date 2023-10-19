درخواست مصر از رژیم صهیونیستی برای آتش بس ۶ ساعته در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه در گفتگو با شبکه سعودی العربیه اعلام کردند که مصر از رژیم صهیونیستی خواسته است تا به مدت ۶ ساعت آتش بس اعلام کرده و اجازه دهد امدادرسانی بشردوستانه به غزه صورت گیرد.

این منابع همچنین افزودند که قاهره از تل آویو خواسته است متعهد شود که تحت هیچ شرایطی به کاروان حامل کمک‌های بشردوستانه به غزه حمله نکند.

مقامات رژیم صهیونیستی که از ورود هر گونه کمک بشردوستانه به نوار غزه جلوگیری کرده و آب، برق و سوخت را به روی فلسطینی‌های ساکن غزه قطع کرده‌اند، تا کنون به این درخواست قاهره واکنش نشان نداده‌اند.

در خبری دیگر، سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که با مصر و هلال احمر فلسطین برای بازگشایی گذرگاه رفح و کمک رسانی فوری به غزه تلاش می‌کند.

مخالفت رژیم صهیونیستی با ارسال هر گونه کمک بشردوستانه به نوار غزه در حالی است که وزارت جنگ این رژیم امروز پنج شنبه اعلام کرد که محموله هوایی حامل خودروهای زرهی آمریکا به سرزمین‌های اشغالی وارد شده است.