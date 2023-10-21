واردکنندگان به کمک برنج داخل آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ایران یکی از قطب‌های تولید برنج بوده و به لحاظ کیفیت و طعم زبانزد بازار جهانی است. افزایش تولید بدون بازار سبب هرز رفتن و ضایع شدن محصولات می‌شود. سال گذشته به دلیل افزایش قیمت برنج داخلی بازار آن دچار افت شد و تقریباً ۵۰ درصد محصول دپو شد. واردات برنج‌های ارزان قیمت از تایوان و تایلند بازار برنج ایرانی را راکد کرد.

دولت برای مدیریت این وضعیت بحرانی به نهادهای متولی تاکید به خرید برنج‌های مازاد برنج کاران کرد. در ادامه با همکاری واردکنندگان قرار شد بخشی از محصولات داخلی از سوی آنها خریداری شود.

کریم اخوان، رئیس انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به نقش اعضای انجمن واردکنندگان برنج در بازار این کالا گفت: بر اساس آمار رسمی گمرک در سال ١٤٠١ سهم اعضای انجمن واردکنندگان در تأمین برنج وارداتی بخش خصوصی حدود ٧١ درصد؜ بود و سایر واردکنندگان غیر عضو در حدود ٢٩ درصد؜ بازار را تأمین کردند. بر این اساس انجمن واردکنندگان با مجموع ٩٣ عضو مهم‌ترین تشکل بخش خصوصی کشور در کنترل بازار برنج به شمار می‌رود و همواره به مسؤولیت خود در این حوزه پایبند است.

اخوان اضافه کرد: در سال جاری و با توجه به ممنوعیت واردات در فصل برداشت و بر این اساس که بسیاری از اعضای انجمن در حوزه برنج داخلی نیز تجربه و سابقه فعالیت داشته‌اند مطابق نیاز کشور و فضای حاکم بر بازار، خصوصاً شرایط محصول کشاورزان شمال کشور به این حوزه ورود کرده و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، اداره کل استان مازندران و کشاورزان، خرید برنج ایرانی در دستور کار انجمن قرار گرفت تا به این ترتیب کمک به کنترل و تنظیم بازار نیز در بخش برنج داخلی در دستور کار قرار گیرد.

رئیس انجمن واردکنندگان برنج اظهار کرد: آنچه مسلم است حوزه توزیع و مصرف برنج داخلی و خارجی کاملاً تفکیک شده و در مناطق مختلف کشور بر اساس ذائقه مصرف کننده متفاوت است. انجمن تلاش می‌کند به وظیفه اصلی خود در راستای کمک به حفظ امنیت غذایی همچنین تأمین دومین کالای اساسی کشور در مسیر آرامش بازار عمل کند و در همین راستا اعضای انجمن با استفاده از ظرفیت‌های موجود فعالیت خود را در حوزه واردات همچنین در مقاطع خاص حمایت از برنج داخلی ادامه می‌دهند تا بازار داخل بدون مشکل تأمین باشد.