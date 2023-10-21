کشف ۱۷۵۵ کیلوگرم مواد افیونی توسط مرزبانان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدعلی گودرزی گفت: در راستای کنترل و مراقبت از مرزها و برخورد قاطع با هرگونه قاچاق مواد مخدر در طول نوار مرزی، مرزبانان استان سیستان و بلوچستان با اشراف اطلاعاتی و رصد تحرکات در مناطق مرزی به سرنخ‌هایی از قصد قاچاقچیان برای ورود محموله سنگین مواد مخدر از منطقه مرزی حوالی میل مرزی ۱۴۸ دست یافتند و با برنامه‌ریزی دقیق عملیاتی و تشدید اقدامات کنترلی، انهدام این باند قاچاق مواد افیونی را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده مرزبانی فراجا تصریح کرد: با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی مسیرهای احتمالی تردد قاچاقچیان و همچنین زمان برنامه‌ریزی شده جهت انتقال محموله مواد مخدر به عمق کشور مشخص شد و مرزداران دلاور در قالب چندین تیم پوششی و عملیاتی با اجرای هدفمند کمین منطقه مورد نظر را در کنترل خود قرار دادند و با هدایت عملیاتی و پشتیبانی اطلاعاتی مرزبانی استان سیستان و بلوچستان توانستند محموله مواد مخدر را کشف کنند.

سردار گودرزی در ادامه عنوان کرد: سوداگران مرگ به محض رؤیت مأموران، اقدام به تیراندازی کرده که مرزبانان نیز بلافاصله با اتخاذ موضع و تاکتیک عملیاتی مناسب مقابله به مثل کردند و به علت حجم زیاد آتش مأموران، قاچاقچیان تاب مقابله نداشته و عرصه را بر خود تنگ دیدند و با برجا گذاشتن محموله مواد مخدر از محل به سمت خاک کشور مقابل متواری شدند.

وی افزود: مرزداران غیور در این عملیات موفق شدند ضمن مهار ۱۴ رأس دواب، مقدار یک تن و ۵۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل یک تن و ۳۲۰ کیلوگرم تریاک و ۱۸۰ کیلوگرم حشیش را کشف کنند.

این مقام ارشد مرزبانی فراجا در ادامه به عملیات جداگانه مرزبانان در کشف مواد مخدر در مرزهای استان هرمزگان اشاره کرد و گفت: مرزبانان با متلاشی کردن یک باند از سوداگران مرگ در مرزهای شهرستان بندرلنگه با توقیف یک فروند شناور موفق به کشف ۲۵۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک شدند.

فرمانده مرزبانی فراجا خاطرنشان کرد: دشمنان قسم خورده ایران اسلامی باید بدانند که امروز مرزداران غیور بیش از هر زمانی آمادگی و توان پاسخگویی به هر گونه تجاوز و تعرض به خاک میهن عزیزمان را دارند و همواره با چشمانی باز، امنیتی مثال‌زدنی را برای امت اسلامی به ارمغان خواهند آورد.