۷.۵ تن شمش طلای استاندارد ترخیص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین آمار گمرک از واردات طلا به کشور حکایت از آن دارد که در نیمه نخست امسال ۷ تن و ۴۵۳ کیلوگرم شمش طلای استاندارد به ارزش ۴۷۵ میلیون و ۵۹۰ هزار دلار وارد کشور شده است.

واردات شمش طلا با اختصاص ۱.۶ درصد از ارزش کل واردات کشور رتبه هشتم اقلام عمده کالاهای وارداتی کشور را دارا بود.

در این مدت ۴ تن و ۳۷۱ کیلوگرم شمش طلا از گمرک فرودگاه امام (ره) وارد کشور شد، به طوری که ۵۸.۶۵ درصد از واردات شمش طلا از این گمرک ترخیص شده است.

گمرک باشماق و تبریز به ترتیب با واردات ۲ تن و ۱۲۱ کیلوگرم و ۷۸۲ کیلوگرم در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

مابقی واردات شمش طلا در ۶ ماهه سال جاری از ۲ گمرک مشهد و اصفهان انجام گرفت.

بنابراین گزارش هیئت دولت در آذرماه سال گذشته مصوب کرد تا تسهیلاتی جهت واردات شمش طلا برقرار شود، پس از این مصوبه واردات شمش طلا به کشور آغاز شد.