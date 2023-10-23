شرط عجیب رژیم صهیونیستی برای لغو عملیات زمینی در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «آفیخای ادرعی» سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که «عملیات زمینی در غزه تنها در شرایطی لغو می‌شود که حماس همه گروگان‌ها را آزاد و بدون قیدوشرط خود را هم تسلیم کند.»

روزنامه نیویورک‌تایمز آمریکا هفته پیش مدعی شد که ارتش رژیم صهیونیستی طبق برنامه قصد داشت در این هفته به غزه حمله کند، اما به علت بدی شرایط آب‌وهوایی این حمله چند روز به تعویق افتاده است.

پیش از این بسیاری از مقامات غربی و کارشناسان به رژیم صهیونیستی نسبت به حمله زمینی به غزه و گرفتارشدن در باتلاق هشدار داده بودند.

«جوزف بورل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که طرح رژیم صهیونیستی برای کوچاندن بیش از یک میلیون نفر از شمال غزه طی یک روز «کاملا غیرممکن» است. وی دراین‌باره گفت: من به عنوان نماینده رسمی اتحادیه اروپا می‌گویم که این طرح کاملاً غیرممکن است. تصور کنید…انتقال بیش از یک میلیون نفر طی ۲۴ ساعت در منطقه‌ای مانند غزه، قطعاً منجر به یک بحران انسانی می‌شود.

رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی جمعه گذشته از فلسطینیان ساکن در شمال غزه خواست تا محل خود را ترک کرده به جنوب این منطقه بروند. این رژیم مهلت کوتاه ۲۴ ساعته به ساکنان شمال غزه برای تخلیه این منطقه داده است. علت اصلی طرح این درخواست، این ادعای ارتش اسراییل است که اعضای گردان‌های عزالدین قسام در تونل‌ها و زیر منازل غزه و همچنین در ساختمان‌هایی که غیرنظامیان در آن زندگی می‌کردند، مخفی شده‌اند. بنابراین، برای اینکه غیرنظامیان در حمله رژیم کشته یا زخمی نشوند، باید شمال غزه را ترک کنند.

برخی منابع به نقل از آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا گزارش دادند که رژیم صهیونیستی قصد دارد غزه را «با خاک یکسان کند.» بنابراین، طرح انتقال یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از مردم شمال غزه را مطرح کرده است که این جمعیت ابتدا به مصر منتقل شده و سپس در کشورهای عربستان، اردن، قطر و امارات توزیع خواهند شد.

پیش از این گفته می‌شد که رژیم صهیونیستی یکشنبه گذشته جنگ زمینی علیه غزه را آغاز می‌کند. در همین راستا، میدل ایست نیوز نوشت: «در راهروهای دستگاه‌های اطلاعاتی اسراییل این خبر به گوش می‌رسد که اسراییل در نظر دارد اسرای خود را که به دست حماس افتاده‌اند از هم‌اکنون کشته به حساب آورد.» حماس این طرح رژیم را جنگ روانی عنوان کرد، اما به نظر می‌رسد رژیم اشغالگر قدس با حملات هوایی همه‌جانبه مرتکب کشتار دیگری می‌شود و با این مهلت سعی دارد خود را از جنایت جنگی تبرئه کند.

صبح روز شنبه ۵ اکتبر (۱۵ مهر) نیروهای مقاومت فلسطین در یک عملیات دقیق و هماهنگ ضمن عبور از مرزهای غزه و ورود به شهرک‌های اشغالی در اطراف نوار غزه، در کمتر از نیم ساعت بیش از ۵ هزار راکت و موشک به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک کردند. تصاویر فرار صهیونیست‌ها با لباس شخصی، کشته شدن سربازان مرزی، غنمیت گرفته شدن ماشین و حتی تانک‌های اسرائیلی در پاسگاه‌های مرزی همگی نشان از عمق غافلگیری صهیونیست‌ها دارد.

رژیم صهیونیستی در واکنش به این عملیات بزرگ و غافلگیرانه مقاومت، از هفته گذشته به صورت مداوم شهرها و مناطق مسکونی نوار غزه را بمباران می‌کند؛ بنابر آخرین آمار وزارت بهداشت فلسطین در روز یکشنبه تاکنون ۲۳۲۹ فلسطینی در حملات جنگنده‌های صهیونیستی به شهادت رسیدند و بیش از ۹۰۴۲ نفر نیز زخمی شدند.