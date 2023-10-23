به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داد که حدود ۲۰۰ هزار اسرائیلی به دلیل وخامت اوضاع در مرزهای شمالی و جنوبی مجبور به جابجایی و ترک محل سکونت خود شده‌اند.

بر اساس این گزارش، «حدود نیمی از ۲۰۰ هزار نفر دستور تخلیه ۱۰۵ محله در نزدیکی مرزهای غزه و لبنان در جنوب و شمال را داشتند، در حالی که نیمی از آنها به میل خود و با توجه به ناامن شدن منطقه محل سکونت خود را ترک کردند.»

بر اساس آخرین برآوردها، جمعیت رژیم صهیونیستی در حال حاضر حدود ۹.۷ میلیون نفر است.

روز گذشته نیز شبکه عبری زبان کان اعلام کرد که در نتیجه شلیک موشک ضدزره از غزه به سمت نیروهای اسرائیلی در منطقه کیزوویم، تلفات سنگینی به صهیونیست‌ها وارد شده است.

همچنین سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که از آغاز نبرد طوفان الاقصی در غزه تا این لحظه ۳۰۷ نظامی اسرائیلی در درگیری‌ها با مقاومت کشته شدند. رسانه‌های عبری زبان نیز اعلام کردند که شمار کشته‌های رژیم صهیونیستی در نبرد طوفان الاقصی به ۱۵۰۰ نفر رسیده و تاکنون بیش از ۳۵۰۰ نفر دیگر نیز زخمی شدند که صدها نفر از آنان وضعیت وخیمی دارند.

«اسحاق بریک»، سرلشکر ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی با هشدار به مقامات تل آویو گفته است: «ورود به غزه اکنون یک دام است، تلفات سنگینی به جا خواهد ماند و این جنگ بسیار طولانی خواهد شد، باید به محاصره غزه و بمباران آن ادامه داد و پس از آن حمله زمینی را آغاز کرد.» گفتنی است که بریک از آغاز جنگ در غزه چند بار با نتانیاهو دیدار کرده است.

از سوی دیگر، نشریه آلمانی بیلد از استقرار نیروهای نظامی این کشور در قبرس به دلیل تشدید تنش‌ها در خاورمیانه خبر داده است.

در این ارتباط گفته شده است که علاوه بر آلمان، همچنین دولت هلند نیز واحدهایی از نیروهای ویژه نظامی خود را در قبرس مستقر کرده تا برای شرایط بحرانی احتمالی در اسرائیل، غزه و غرب آسیا آماده باشند.

فرماندهی نیروهای ویژه ارتش آلمان (KSK)، واحد نیروهای ویژه نیروی دریایی (KSM) که به عنوان شناگران رزمی نیز شناخته می‌شود و واحد نیروهای ویژه پلیس فدرال که در نجات گروگان‌ها تخصص دارد (GSG ۹) همگی از آلمان در کشور جزیره‌ای قبرس در مدیترانه مستقر شده‌اند.

به گفته بیلد، برلین برای «همه سناریوها» در صورت تشدید درگیری بین مقاومت فلسطین به رهبری حماس و اسرائیل آماده می‌شود.

به گزارش بیلد، چندین هواپیمای ترابری نظامی آلمانی از جمله ایرباس A۴۰۰M Atlas و لاکهید C-۱۳۰ Hercules نیز به قبرس منتقل شدند.

برلین اعلام کرد: «ما برای یک شروع احتمالی آماده هستیم و برای همه گزینه‌ها آماده‌ایم»، به این معنی که نیروهای آلمانی در هر زمانی کاملاً آماده خواهند بود تا وارد نبرد شوند.

وزارت امور خارجه و دفاع هلند نیز تأیید کرده است که دو هواپیمای ترابری C-۱۳۰ هرکولس را با ۲۰۰ سرباز به قبرس می‌فرستد تا در صورت بدتر شدن وضعیت در سرزمین‌های فلسطینی بتوانند به سرعت به شرایط جدید پاسخ دهند. علاوه بر خدمه C-۱۳۰، تیم نظامی متشکل از یک گروه از تفنگداران دریایی و کارکنان پشتیبانی ارتش هلند نیز در قبرس مستقر شده است.

نیروهای آلمانی و هلندی به عنوان بخشی از ائتلاف گسترده‌تر نیروهای غربی در منطقه برای حمایت از اسرائیل به دریای مدیترانه اعزام شده‌اند.

هفته گذشته نیز انگلیس هواپیماهای تجسسی، دو کشتی پشتیبانی نیروی دریایی سلطنتی و ۱۰۰ تفنگدار دریایی سلطنتی را به شرق مدیترانه فرستاد.

ادعا شده است که هواپیماهای پوزیدون P-۸ انگلیس در حال انجام پروازهای گشتی برای نظارت بر تلاش‌ها برای انتقال سلاح از ایران یا روسیه به حزب الله لبنان هستند.

واحدهای نظامی و هواپیماهای جنگنده انگلیس مستقر در RAF Akrotiri در قبرس نیز در حالت آماده باش هستند زیرا رژیم صهیونیستی مدعی آمادگی برای حمله زمینی مورد انتظار به غزه است.

هفته گذشته نیز، «لوید آستین»، وزیر دفاع ایالات متحده، تمدید استقرار گروه ضربتی کریر فورد در شرق مدیترانه را تأیید کرد. پنتاگون همچنین ۲ هزار سرباز آمریکایی را برای استقرار احتمالی در منطقه در حالت آماده باش قرار داده است.

پنتاگون همچنین بیست و ششمین یگان اعزامی دریایی (MEU) را روی سه گروه کشتی آبی خاکی Bataan (ARG) به فلسطین نزدیکتر کرده است تا مانعی برای پیوستن دیگر نیروها از سایر مناطق به جنگ در حمایت از حماس و مقاومت فلسطین باشد.

آستین هفته گذشته در جریان سفر خود به تل آویو گفت: «برای هر کشور، برای هر گروه یا هر کسی که به تلاش برای سو استفاده از این تحولات برای گسترش درگیری یا ریختن خون بیشتر است، ما فقط یک توصیه یک کلمه‌ای داریم: نکن.»

این در حالی است که به اذعان منابع غربی، حزب الله دارای ذخایر عظیم موشکی و نیروی زمینی توانمند است. برنامه ریزان صهیونیستی از درگیری در جنگ در دو جبهه می‌ترسند و برای تل آویو این نگرانی وجود دارد که با حملات حزب الله در شمال و حماس در جنوب درگیر دو جبهه جنگی شود.