تعداد شهدای غزه به ۴۷۴۱ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، وزارت بهداشت فلسطین امشب اعلام کرد که آمار شهدای غزه در ۱۶ روز جنگ صهیونیستی علیه این منطقه به ۴۷۴۱ نفر افزایش یافته است.

این وزارتخانه بیان داشت که در میان شهدا ۱۸۷۳ کودک، ۱۰۲۳ زن و ۱۸۷ سالخورده وجود دارد. همچنین شماره مجروحان به ۱۴۲۴۵ نفر رسیده است.

بمباران و حملات به نوار غزه در چند روز اخیر و البته شب‌ها چنان تصاعدی و شدید است که هر شب نسبت به قبل از زمان شروع این جنگ شدیدتر، گسترده‌تر و تسبت به این ۷۵ سال اشغال فلسطین بی‌سایقه و سنگین‌تر است.

امشب نیز بمباران غزه در کلیه مناطق این باریکه سنگین‌تر از هر وقتی بوده و نه دیگر بیمارستان‌ها طرفیت دارند، نه نیرو و آمبولانس کافی هست اعزام شود و نه نیروی نجات و امداد می‌تواند افرادی را که احتمالاً زیر آوار زنده هستند، خارج کند.

به همین علت تعداد زیادی از خانواده‌ها و افراد زیر آوار مانده به علت نبود نیرو و امکانات نجات بعد از ساعت‌ها و چه بسا روزها زیر آوار ماندن شهید می‌شوند.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرده است که از یک هفته پیش با شدت گرفتن بمباران هنوز ۱۵۰۰ نفر زیر آوار هستند که امیدی به زنده بودن آن‌ها نیست.

از سوی دیگر، سخنگوی وزارت بهداشت غزه به الجزیره گفت: همه بیمارستان‌های نوار غزه هشدارهای اشغالگران را دریافت کرده‌اند.

سخنگوی وزارت بهداشت غزه به الجزیره گفت: هنوز تعداد زیادی از مردم زیر آوار ساختمان‌های بمباران شده محبوس هستند.

در حمله اخیر جنگنده‌های اسرائیلی به دو خانه در بیت لاهیا در شمال نوار غزه ۱۳ فلسطینی شهید شدند.

از سوی دیگر، حمایت جهانی از فلسطین همچنان ادامه دارد و هزاران نفر در شهر طنجه مراکش در تظاهرات حمایت از نوار غزه شرکت کردند.

همچنین تظاهرات بزرگ در شهر بوستون آمریکا در حمایت از فلسطین برگزار شد.

با ادامه بمباران غزه، مقامات صهیونیست نیز بر سختگیری‌ها برای کمک به فلسطینی‌ها افزوده‌اند و روز ارتش اشغالگر اسرائیل به صورت رسمی اعلام کرد که هرگونه تلاش برای کمک رسانی به غزه بدون هماهنگی با ما را نابود می‌کنیم.

از سوی دیگر، بازیکنان و طرفداران تیم فوتبال آفریقایی (یک تیم باشگاهی در تونس) همبستگی خود را با مقاومت و مردم غزه اعلام کردند.

در همبستگی شهر نیویورک با ملت فلسطین در غزه نیز تظاهرات باشکوهی در این شهر بزرگ آمریکا برگزار شد.

تجمع همبستگی با مردم غزه در کاستاریکا نیز برگزار شد.

براساس آمار رسمی، یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در غزه آواره شدند. دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، یک میلیون و ۴۰۰ هزار فلسطینی در نوار غزه آواره و بی‌سرپناه شدند که نیمی از آن‌ها در ۲۲۰ مرکز در این باریکه اسکان داده شدند.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز از درون دچار چالش است و تمرد ۲۰۰ افسر نیروی هوایی اسرائیل مطرح شده است. منابع عبری زبان در خبری فوری اعلام کردند که ۴ نفر از سرتیپ‌های نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی همراه با ۲۰۰ خلبان و کمک خلبان نیروی هوایی تمرد کرده و پایگاه‌های خود را ترک کردند. براساس این گزارش، آنچه در مورد فرار شمار زیادی از نظامیان اسرائیلی از میدان جنگ منتشر شده بود، صحت دارد و اکنون اخباری در مورد اختلافات حتی در داخل کابینه جنگ هم به گوش می‌رسد.