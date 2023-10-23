۵۰۰ شهید طی ۲۴ ساعت گذشته در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المیادین اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته حدود ۵۰۰ فلسطینی بر اثر حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به نوار غزه به شهادت رسیدند.

به گفته خبرنگار المیادین، رژیم صهیونیستی همچنان به حملات هوایی سنگین به خانه‌ها و محله‌های مسکونی در مناطق مختلف نوار غزه ادامه می‌دهد و این حملات طی ۲۴ ساعت گذشته بی صورت بی‌سابقه‌ای تشدید شده است.

وزارت بهداشت غزه نیز اعلام کرد که اشغالگران در ساعات گذشته مرتکب ۲۳ مورد کشتار دسته جمعی در غزه شدند که جان ۴۳۶ نفر از جمله ۱۸۲ کودک را گرفت و بیشتر این کشتارها در جنوب نوار غزه اتفاق افتاد.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی خانه مسکونی متعلق به خانواده «حسونه» را در مرکز غزه هدف حملات هوایی قرار دادند. یک خانه مسکونی نیز در اردوگاه «جبالیا» در شمال غزه هدف قرار گرفت و شماری در این حمله مجروح و عده‌ای هم زیر آوار ماندند. ۴۰ فلسطینی هم در حمله هوایی به یک مرکز پرازدحام در رفح به شهادت رسیدند.

وزارت امور داخلی نوار غزه اعلام کرد بر اثر حمله هوایی رژیم اشغالگر به مسجد «النور المحمدی» در محله شیخ رضوان غزه و تخریب آن، چند فلسطینی زخمی شدند.

وزارت بهداشت غزه نیز اعلام کرد که کادر درمان مجتمع پزشکی الشفاء در غزه مجبورند که شمار زیاد مجروحانی را که از صبح امروز دوشنبه به بیمارستان منتقل شده‌اند، بر روی زمین مداوا کنند. علت این شمار زیاد مجروحان، حملات هوایی همزمان جنگنده‌های رژیم اشغالگر به شش ساختمان مسکونی در غزه بوده است.