بمباران ۲ مسجد دیگر در غزه/ حمله موشکی مقاومت به «عسقلان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، در جریان حملات جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی علیه مسجد الایمان واقع در محله الصبره در شرق شهر غزه تعدادی از فلسطینی‌ها به شهادت رسیده و تعدادی نیز زخمی شدند.

وزارت کشور دولت فلسطین در غزه نیز اعلام کرد که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی مسجد النور المحمدی در محله شیخ رضوان واقع در شهر غزه را با خاک یکسان کردند.

روز گذشته رسانه‌های خبری گزارش دادند که رژیم اشغالگر صهیونیستی تاکنون ۳۱ مسجد را به طور کامل تخریب کرده و در جریان این حملات ۱۰ مسجد دیگر نیز خسارت دیده است. همچنین کلیسای ارتدکس در غزه مورد حمله قرار گرفته و ۳ کلیسای دیگر نیز خسارت جزئی دیده‌اند.

رسانه‌های خبری گزارش دادند که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی تنها طی ۲۰ دقیقه هفت مرتبه بیت حانون واقع در شمال نوار غزه را بمباران کردند.

از سوی دیگر گردان‌های قسام اعلام کرد که در واکنش به بمباران مناطق مسکونی در نوار غزه، عسقلان واقع در اراضی اشغالی را هدف حملات موشکی خود قرار داده است.

همچنین آژیر خطر در عسقلان اشغالی و شهرک‌های صهیونیست نشین در اطراف نوار غزه به صدا درآمده است.