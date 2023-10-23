هلاکت ۳۰۸ نظامی اشغالگر و اسارت ۲۲۲ صهیونیست در نبرد طوفان الاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی کشته شدن ۳۰۸ نظامی اشغالگر را از آغاز نبرد طوفان الاقصی تا کنون تأیید کرد.

«دانیل هاگاری» طی نشست خبری در تل آویو با بیان اینکه رژیم صهیونیستی از هر راهی برای آزادی اسرا در غزه استفاده می‌کند، اعلام کرد که ۲۲۲ نفر از جمله چند تبعه خارجی در غزه اسیر هستند و این مسأله به اطلاع خانواده‌های آنها رسیده است.

وی در ادامه افزود: اجازه دادیم ۱۴ کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه پس از کسب اطمینان از اینکه خطرناک نیستند، وارد غزه شود. ما کامیون‌های حامل کمک‌های بشردوستانه را در گذرگاه کرم ابو سالم قبل از ورود به غزه از طریق گذرگاه رفح بازرسی می‌کنیم.

این مقام صهیونیست ضمن تلاش برای سرپوش گذاشتن بر شکست عملیات نفوذ مخفیانه به داخل نوار غزه مدعی شد: با هدف نابودی گروه‌های مسلح که اسرائیل را هدف قرار می‌دادند و همچنین جستجوی ربوده شدگان، شبانه وارد نوار غزه شدیم. افراد مسلح در نوار غزه تلاش کردند ما را در کمین گرفتار کنند و ما نیز محل تجمع آنها را هدف قرار دادیم.

این ادعاها در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی از هلاکت یکی از نظامیان خود در کمین رزمندگان گردان‌های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس در شرق خانیونس در جنوب نوار غزه خبر داد. گردان‌های قسام هم اعلام کرد که روز یکشنبه یک یگان زرهی صهیونیستی چند متر از دیوار مرزی عبور و وارد نوار غزه شد که در کمین نیروهای قسام گرفتار شد.