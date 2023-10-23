بررسی مشکلات بیش از ۴۰۰ نفر از جامعه هدف بهزیستی اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، حامد رضایی ظهر دوشنبه در نشست صمیمی با ولی نعمتان تحت پوشش در محلات کم برخوردار در شهرستان اردبیل با اشاره به مشخص شدن ۳ محله در سطح استان اظهار کرد: مشکلات بیش از ۴۰۰ نفر از جمعیت هدف بهزیستی اردبیل طی ۲ روز گذشته در دیدارهای چهره به چهره مسئولان با ولی نعمتان تحت پوشش اردبیل بررسی شد.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح انجام بررسی میدانی و ارتباط مستقیم چهره به چهره مددجویان منطقه با مسئولان است تا علاوه بر سازمان بهزیستی مسئولین سایر ارگان‌ها با دغدغه‌ها و مشکلات اقشار تحت پوشش بهزیستی آشنا شوند و مشکلات متعدد این افراد اعم از مسکن، اشتغال، معیشت و موضوعات مبتلا به با هم افزایی ارگان‌ها حل شود.

مدیرکل بهزیستی اردبیل با بیان اینکه با هم‌افزایی صورت گرفته حل و فصل نیازها در سریع‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد، گفت: برنامه یک صد محله کم برخوردار کشور به منظور حضور میدانی، ارتباط مستقیم و چهره به چهره مسئولان با استقرار میز خدمت در این مناطق و پاسخگویی به نیاز مراجعان با رویکرد محله محوری، حل مسئله و ظرفیت سازی اجتماعی و خدمت‌رسانی در محلات کم برخوردار استان اجرا می‌شود.

رضایی با اشاره به همکاری مطلوب سازمان‌ها و نهادهای مردمی ادامه داد: در کنار این فعالیت‌ها، حضور شورای معاونین و رؤسای شهرستانی، مسئله حائز اهمیت همکاری و مساعدت دستیار مردمی سازی استاندار اردبیل، حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات مجموعه دادگستری، هلال احمر، فرمانداری‌ها و سایر نهادهای یاری‌رسان بود که در این زمینه همکاری مطلوبی با این مجموعه داشتند.