به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی در نشست خبری قبل از بازی پرسپولیس و استقلال تاجیکستان در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی گفت: قبل از هرچیز به تیم خوب استقلال تاجیکستان که به ایران آمده است، خوش‌آمد می گویم و خوشحالیم میزبان این تیم خوب تاجیکستان هستیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس درباره حضور تماشاگران در این بازی افزود: پس از گذشت چهار پنج سال، اولین بازی است که پرسپولیس از حضور تماشاگران خودی در استادیوم آزادی بهره می‌برد و از این بابت واقعا خوشحال هستم.

او درباره وضعیت بازیکنان مصدوم این تیم برای دیدار فردا تاکید کرد: متاسفانه بازیکنان خوبی از دست دادیم که روی آنها هم حساب ویژه باز کرده بودیم. اتفاقات غیرقابل پیش بینی است و از دست ما خارج است. مثلا مصدومیت مرتضی که در دوران اوج خود با آسیب دیدگی روبرو شد و حالا در این بازی نیست.

گل محمدی ادامه داد: نبود این بازیکنان ممکن است روی یکی دو بازی اثر نداشته باشد اما در درازمدت خودش را نشان می‌دهد. باید سعی کنیم نبود آن‌ها را جبران کنیم. یک تیم خوب و واقعی هستیم که فقط ۱۱ یا ۱۲ بازیکن ندارد بلکه ۲۵ بازیکن داریم که در بازی قبلی هم نشان دادیم به معنای واقعی یک تیم هستیم.

وی درباره شرایط پرسپولیس افزود: باور و اعتمادی که بچه‌ها نسبت به خودشان و تیم دارند خیلی از مشکلات را برطرف کرده است و امیدوارم بتوانند جای خالی بچه‌ها را هم پر کنند. واقعا جایشان خالی است چون همیشه نبود این بازیکنان را کنار خودمان حس می‌کنیم. امیدوارم مصدوم ها خیلی زود و قوی برگردند.

گل محمدی در حمایتی عجیب از صحبت های محمدحسین کنعانی زادگان که دل بسیاری از هواداران ورزش را رنجانده است، گفت: امسال متاسفانه یک تیم رسانه‌ای علیه پرسپولیس تشکیل شده که می‌دانم چه کسانی هستند! همه ما داخل تیم می‌دانیم چه کسانی هستند. متاسفانه با بعضی اخبار دروغ، شایعه و لجن پراکنی دنبال این هستند که جو مسمومی را پیرامون تیم به وجود بیاورند. اگر این روند ادامه‌دار باشد، اسامی آن‌ها را در هر کنفرانسی که لازم باشد می‌آورم. خودشان را جمع و جور کنند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: نتیجه فوتبال در زمین مشخص می‌شود و اگر بخواهند با این صحبت‌ها برای یک تیم حاشیه درست کنند، دور از جوانمردی است و کاملا هم برای ما مشخص است که چه کسانی هستند. فکر نکنند هر کاری دلشان می‌خواهد انجام می‌دهند و کسی متوجه نمی‌شود. تمام کارهایی که می‌کنند رصد می‌شود و اگر لازم باشد حتما درباره اش صحبت می‌کنم. باید حواسمان جمع باشد و روی صحبت‌هایی که می‌کنیم توجه و تمرکز بیشتری داشته باشیم. بهانه دست این آدم‌ها ندهیم، این خیلی مهم است و امیدوارم بازیکنان مان بیشتر روی مسائلی فنی و مسابقات تمرکز کنند.

گل محمدی درمورد اینکه موافق پیشنهاد تمدید قرارداد به مرتضی پورعلی گنجی برای افزایش روحیه این بازیکن است یا خیر، عنوان کرد: خودم امیدوارم که قبل از پایان فصل مرتضی به ما اضافه شود و با توجه به حس و حال و انگیزه خوبی که در او دیدم شاید اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت به جمع ما در بازی‌های حساس پایان فصل اضافه شود و کمک حال ما باشد. باز هم باید ببینیم روند عمل او چطور است ولی اگر به موقع عمل کند می‌تواند حتی امسال هم به تیم کمک کند. حتما این پیشنهاد را که برای سال بعد از او استفاده کنیم به باشگاه خواهم داد.

وی درباره وضعیت جدید باشگاه پس از انتقادات هفته گذشته یادآور شد: فرقی نکرده است چون کار خاصی نشده است. ممکن است تا فردا یا پس فردا یک واریزی داشته باشند اما فعلا اتفاقی نیفتاده است.

سرمربی سرخپوشان در رابطه با اینکه با وجود مصدومان بازیکنان جوان در ترکیب به کار گرفته شده‌اند، عنوان کرد: همانطور که گفتیم یک طرف قضیه این است که بازیکنان خوب را از دست می‌دهیم اما جا برای نمایش بیشتر بازیکنان جوان به وجود می‌آید. قطعا از وجودشان باید بهترین استفاده را ببریم. با حضور آقای محسن خلیلی در آکادمی، فکر می‌کنم عملکرد خوبی در یکی، دو سال اخیر داشتند و بازیکنان خوبی را از این مجموعه توانستیم بالا بیاوریم. اعتقادم این است که باز هم می‌شود با رسیدگی و تمرکز بیشتر به جوانان استعدادهای بیشتری را وارد تیم کرد. متاسفانه یکسری مشکلات عجیب و غریب وجود دارد که برای تیم بزرگسالان افتاده، چه برسد به تیم‌های پایه که مشکلات آن‌ها چند برابر است. سرمایه گذاری برای جوانان برای آینده است و امیدوارم یک نگاه حرفه‌ای بیشتری به این قضیه شود چون با قوانین جدید هم داشتن یک تیم «ب» یا بازیکنان از تیم‌های پایه می‌تواند در لیست تیم هم اثرگذار باشد.