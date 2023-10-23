ژوزه مورایس: پیروزی سپاهان در ازبکستان عادلانه بود

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا امروز دوشنبه تیم فوتبال سپاهان موفق شد با نتیجه ۳ بر یک «آلمالیق» ازبکستان را شکست دهد.

ژوزه مورایس سرمربی سپاهان پس از پیروزی شاگردانش در خصوص این مسابقه گفت: بازی جذاب و خوبی بود و حیف شد هواداران بیشتری در ورزشگاه حضور نداشتند که از این مسابقه جذاب لذت ببرند. امشب ما با تیم خوبی روبرو بودیم ولی توانستیم بازی را مدیریت کنیم. تیم ما در این مسابقه یک یا دو موقعیت گلزنی دیگر هم داشت اما نتیجه به نظرم عادلانه بود.

او در خصوص وضعیت گروه C مسابقات هم بیان کرد: گروه ما، گروه سختی است و از امروز به فکر بازی بعدی هستیم. باید تلاش کنیم که در بازی بعد نتیجه مناسبی کسب کنیم.

سرمربی سپاهان در پایان تاکید کرد: امروز ما سه گل زدیم و برنده بازی بودیم. در بیشتر مواقع خوب بودیم و سرعت و تمرکز بازیکنان به عنوان یک تیم بهتر بود. این مسابقه یک دیدار مهم برای هر دو تیم بود و هر دو تیم نیاز به پیروزی در این مسابقه داشتند.

تیم سپاهان با پیروزی در دیدار برابر نماینده ازبکستان چهار امتیازی شد.