به گزارش خبرگزاری مهر، منصور یاواش در دیدار با یعقوب هوشیار شهردار تبریز اظهار کرد: در شرایط فعلی تبادل و تعاملات بین شهرها از تبادلات بین دولت‌ها، پیشی گرفته است و توسعه همکاری‌ها این دو شهر منشأ پیشرفت طرفین خواهد بود.

وی قرابت فرهنگی تبریز و آنکارا را فرصت کم نظیری برای گسترش تعاملات دانست و خاطرنشان کرد: صنعت ساختمان و گردشگری می‌تواند، محور توسعه همکاری تبریز و آنکارا را ایفا کند.

همچنین در این دیداریعقوب هوشیار، تبریز یکی از شهرهای با پیشینه تاریخی و سرآمد کشور ایران معرفی و اظهار کرد: آذربایجان شرقی و تبریز ظرفیت‌های بسیار بالایی در بخش‌های تولید فولاد، معدن، صنایع و به خصوص صنایع غذایی دارد؛ به طوری که محصولات غذایی تولید شده در کارخانجات این شهر به ۷۰ کشور دنیا صادر می‌شود.

وی با اشاره به مهیا بودن زیرساخت سرمایه گذاری در شهرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی و منطقه آزاد ارس برای سرمایه گذاران ترک، خاطر نشان کرد: باتوجه به اینکه همایش بین المللی فرصت‌های سرمایه گذاری تبریز اردیبهشت سال آینده برگزار می‌شود در این زمینه از سرمایه گذران ترکیه‌ای دعوت می‌کنیم در این همایش حضور و مشارکت فعالی داشته باشند.