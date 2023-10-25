مدیران باید جلسات را برای خدمت به مردم تشکیل دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی عصر چهارشنبه در آئین تجلیل از دستگاه‌های اجرایی برگزیده در بیست و ششمین جشنواره شهید رجایی با تاکید بر دوری از تنفر اظهار کرد: تنفر کار شایسته‌ای نیست و در آیات و روایات نیز بر دوری از این مهم تاکید شده است.

وی افزود: در روایات نیز ذکر شده است که نسبت به کسی که سوء‌ظن و بدگمانی دارید نباید منتظر خیرخواهی بود.

نماینده ولی فقیه در کردستان بر گشاده‌رویی و برخورد مناسب با دیگران تاکید کرد و یادآور شد: در محیط ادارات باید مسئولان و کارکنان با روی گشاده با مردم و ارباب رجوع برخورد کنند.

وی تصریح کرد: مدیران باید جلسات را برای خدمت به مردم نه فرار از پاسخگویی ارباب رجوع تشکیل دهند.

وی گفت: همه خواسته‌ها و نظرات مردم مطلوب و مطابق میل نیست ولی باید در هر صورت و شرایطی، مدیران برای آنها وقت بگذارند.