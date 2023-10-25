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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۱۸

نماینده ولی فقیه کردستان:

مدیران باید جلسات را برای خدمت به مردم تشکیل دهند

مدیران باید جلسات را برای خدمت به مردم تشکیل دهند

سنندج_ نماینده ولی فقیه کردستان گفت: مدیران باید جلسات را برای خدمت به مردم نه فرار از پاسخگویی ارباب رجوع تشکیل دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی عصر چهارشنبه در آئین تجلیل از دستگاه‌های اجرایی برگزیده در بیست و ششمین جشنواره شهید رجایی با تاکید بر دوری از تنفر اظهار کرد: تنفر کار شایسته‌ای نیست و در آیات و روایات نیز بر دوری از این مهم تاکید شده است.

وی افزود: در روایات نیز ذکر شده است که نسبت به کسی که سوء‌ظن و بدگمانی دارید نباید منتظر خیرخواهی بود.

نماینده ولی فقیه در کردستان بر گشاده‌رویی و برخورد مناسب با دیگران تاکید کرد و یادآور شد: در محیط ادارات باید مسئولان و کارکنان با روی گشاده با مردم و ارباب رجوع برخورد کنند.

وی تصریح کرد: مدیران باید جلسات را برای خدمت به مردم نه فرار از پاسخگویی ارباب رجوع تشکیل دهند.

وی گفت: همه خواسته‌ها و نظرات مردم مطلوب و مطابق میل نیست ولی باید در هر صورت و شرایطی، مدیران برای آنها وقت بگذارند.

کد مطلب 5921967

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